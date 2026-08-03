Cómo recuperar una planta quemada por el sol y el calor: los consejos que recomiendan los expertos

Los consejos que recomiendan aplicar los expertos para recuperar una planta quemada por el sol y el calor nos servirán para presumir de jardín o terraza en la peor de las situaciones posibles. Estos días de verano nos están dejando unas cifras que son realmente increíbles, con zonas del país en las que se superan los 40º. Unos récords que no sólo afectan en el propio ser humano, sino también en la naturaleza que nos rodea. Lo vemos con unos árboles que pueden convertirse en un peligro, al no recibir esa agua que queremos que acabe llegando a toda velocidad, pero con ciertos detalles que pueden ser esenciales.

Estaremos pendientes de un giro radical que puede acabar siendo el que tendremos que ver llegar en estos días en los que hay que buscar formas para sobrevivir al calor. No sólo las personas nos preparamos para vivir con aire acondicionado y una serie de elementos que pueden servirnos para hidratarnos. Las plantas también necesitan estar preparadas para afrontar un clima hostil para todos. Los expertos nos explican la forma de conseguir que las plantas quemadas por el sol y el calor puedan sobrevivir. No es fácil, pero vamos a poder conseguirlo con estos consejos.

Recuperar una planta quemada por el sol y el calor es posible

Aunque parezca imposible es posible recuperar una planta que se ha quemado este verano. No ha habido un incendio, sino que simplemente se ha visto afectada por una de las cuatro olas de calor que llevamos este verano. Las cifras de este verano, no dejan lugar a dudas.

Las olas de calor se han convertido en una auténtica pesadilla, en estos días en los que parece que el calor no nos abandonará. Estaremos muy pendientes de un cambio en el tiempo que puede acabar siendo el que nos hará conocer estos trucos.

Cada verano parece que las temperaturas llegan a un nuevo récord. Por lo que quizás tendremos que empezar a guardar bien estos consejos que pueden acabar siendo los que salvarán nuestro jardín o huerto. Este tipo de procesos que tenemos por delante, pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días.

Conocer el destino de nuestras plantas, no tirar la toalla, sino que podemos luchar contra un evento que puede haber sido superficial. Aunque se vea quemada por fuera, quizás lo que tenemos que conseguir es que el interior sobreviva, para vivir tiempos mejores o llegar a un otoño de lo más esperado.

Los consejos que recomiendan los expertos

Los expertos no dudan en darnos estos consejos que pueden acabar siendo los que salvarán nuestro jardín ante una ola de calor que sigue en este verano y puede acabar siendo un tsunami natural. No sólo aumenta el riesgo de incendios, en nuestra propia casa, hay unas plantas que luchan por sobrevivir ante unas altas temperaturas.

Los expertos de Viveros González nos dan una serie de consejos que nos servirán para intentar recuperar estas plantas que se han quedado secas por el calor intenso y la falta de riego.

Retira las hojas y las flores secas para evitar que le roben agua al resto de la planta

Saca la planta del tiesto, dejando una porción de tierra en torno a las raíces (cepellón).

Colócala en un recipiente amplio, donde tenga espacio de sobra. Llena el recipiente con agua tibia para que la tierra la absorba más rápido y déjala diez minutos.

Drena el exceso de agua sobre un plato y vuelve a colocar la planta en su maceta

Rocía agua sobre las hojas con un pulverizador

Durante los días siguientes, procura que el sustrato esté siempre húmedo. De este modo las raíces irán absorbiendo poco a poco el agua que necesitan y la planta recuperará su vitalidad.

Siguiendo con la misma explicación: «Las quemaduras en las hojas son unos de los efectos más frecuentes en nuestras plantas durante la época veraniega. Se dan en forma de manchas amarillas o marrones en las hojas, lo que a menudo provoca que se sequen y caigan. Por suerte, estas quemaduras son muy sencillas de tratar y rara vez llegar a ser peligrosas para la planta. Solo tienes que hacer lo siguiente: Si la tienes en maceta, retira la planta del sol. Puedes meterla en casa y dejarla en un espacio donde reciba luz indirecta, algo necesario, por ejemplo, para la mayoría de las tropicales. Si no, protégela de la luz con algún tipo de toldo o cobertura. Humedece las hojas con un pulverizador de forma periódica, siempre a primera hora de la mañana o última de la tarde. Cuando se recupere, vuelve a colocar la planta al sol gradualmente: al principio un par de horas al día luego cuatro, seis y finalmente ocho. Ve aumentando el tiempo de exposición a lo largo de uno o dos meses, para que la planta se readapte poco a poco. Si ves que sigue sufriendo quemaduras, colócala en otro lugar más resguardado del sol».