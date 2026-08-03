Las 5 mejores ‘BB creams’ para conseguir efecto buena cara en segundos (sin parecer maquillada)

La tendencia no makeup makeup sigue dominando en 2026. Cada vez buscamos productos que unifiquen el tono, aporten luminosidad y mejoren el aspecto de la piel sin crear un efecto máscara. Tanto las bases de maquillaje ligeras como las BB creams se han convertido en imprescindibles para conseguir un acabado fresco, natural y favorecedor en apenas unos minutos.

¿Qué diferencias hay entre una base de maquillaje y una ‘BB cream’?

Aunque ambos productos ayudan a unificar el tono de la piel, su finalidad es diferente. La base de maquillaje está diseñada principalmente para ofrecer cobertura, ya sea ligera, media o alta, corrigiendo imperfecciones y proporcionando un acabado más uniforme. En cambio, la BB cream (Blemish Balm o Beauty Balm) combina maquillaje y tratamiento: hidrata, protege frente a los rayos UV, aporta ingredientes beneficiosos para la piel y ofrece una cobertura ligera que deja un acabado mucho más natural. Si buscas un look de diario con efecto buena cara, la BB cream suele ser la mejor opción.

‘BB cream’ o ‘CC cream’: ¿en qué se diferencian?

Aunque suelen confundirse, las BB creams y las CC Creams (Color Correcting) no son exactamente iguales. Las BB creams están pensadas para hidratar, perfeccionar ligeramente la piel y aportar luminosidad. Las CC Creams, por su parte, están formuladas para corregir alteraciones del tono como rojeces, manchas o piel apagada mediante pigmentos correctores, ofreciendo una cobertura algo mayor. Si tu piel tiene un tono bastante uniforme, una BB cream será suficiente; si necesitas neutralizar rojeces o hiperpigmentación, la CC cream puede ofrecer mejores resultados.

Beneficios de utilizar una ‘BB cream’

Las BB creams continúan siendo uno de los productos más completos para el maquillaje diario. Entre sus principales ventajas destacan:

Hidratan la piel durante horas.

Unifican el tono con un acabado muy natural.

Aportan luminosidad inmediata.

Muchas incluyen protección solar.

Reducen el número de productos necesarios en la rutina de mañana.

Son ideales para quienes buscan un maquillaje ligero y cómodo.

Las mejores ‘BB creams’ para un efecto buena cara en 2026

1. ‘BB crème con Ginseng’, de Erborian

Esta BB cream sigue siendo una de las favoritas gracias a su fórmula 5 en 1. Contiene ginseng, conocido por sus propiedades revitalizantes, que ayuda a mejorar el aspecto de la piel mientras aporta una cobertura ligera y uniforme. Su acabado efecto piel de bebé difumina los poros, hidrata y deja un rostro luminoso sin sensación de maquillaje.

2. ‘BB cream’, de Pixi

La propuesta de Pixi destaca por su textura ligera y su acabado radiante. Además de unificar el tono, incorpora ingredientes hidratantes y antioxidantes que ayudan a mantener la piel confortable durante todo el día. Es especialmente recomendable para pieles normales y secas que buscan un aspecto fresco y natural.

3. ‘BB cream’, de Tarte

La BB Cream de Tarte es un producto de larga duración que combina maquillaje y cuidado de la piel en un sólo paso. Puede utilizarse tanto como base de maquillaje como fondo, ofreciendo una cobertura natural que unifica el tono mientras aporta un acabado suave y luminoso. Su fórmula ayuda a conseguir un aspecto fresco y radiante durante todo el día, convirtiéndola en una opción versátil para quienes buscan un maquillaje ligero y de larga duración.

4. ‘BB cream’, de Nars

Diseñada para hidratar, proteger y perfeccionar la piel en un solo gesto. Su textura ligera y libre de aceites se funde fácilmente con el rostro, proporcionando un acabado natural y saludable sin sensación pesada. Además de unificar el tono y difuminar pequeñas imperfecciones, contribuye a mantener la piel confortable durante todo el día. Su versatilidad la convierte en una opción apta para todas las edades, géneros y tipos de piel, especialmente para quienes buscan un maquillaje de aspecto fresco con beneficios de tratamiento.

5. ‘BB cream’ Anti-Rojeces, de Bioderma

Si tu principal preocupación son las rojeces o la piel sensible, esta opción es una de las más interesantes. Su fórmula ayuda a calmar la piel mientras neutraliza visualmente las zonas enrojecidas gracias a sus pigmentos correctores. El resultado es un tono más uniforme y natural, ideal para el uso diario.