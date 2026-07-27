Las mejores bases de maquillaje para el verano: efecto ‘glow’, larga duración y un acabado natural

Un maquillaje se compone de dos pilares: la técnica y el producto. Recapitulemos las tendencias de este verano, porque lo que se lleva es una búsqueda total por la naturalidad, hasta el punto en el que la sensación de llevar maquillaje desaparece casi por completo. ¿En qué lugar queda entonces la base de maquillaje? Ahora el reto es doble, porque a esta necesidad por encontrar la base de maquillaje perfecta y que deje con un efecto filtro natural, se le suma el reto de que el verano no es una estación particularmente favorable al maquillaje. Y la clave para que el maquillaje no se convierta en una pesadilla es dar con esas bases que proporcionan glow, resistencia y durabilidad.

Tendencia de maquillaje en verano

Todos los expertos, los gurús de la moda e incluso las celebrities en sus apariciones públicas coinciden en lo mismo: en verano de 2026 se apuesta por una naturalidad extrema en maquillaje. Este año, el maquillaje busca dar con trucos, tips o productos que suavicen el rostro, dejen un acabado más natural donde la piel se vea más saludable, pero sin caer en excesos. Y somos conscientes de que, para conseguir este efecto, lo fundamental es apostar por una técnica adecuada.

Una de ellas, de la que nos hemos hecho eco recientemente, es el blurry makeup, una técnica que apuesta por suavizar todos esos límites para crear un aspecto mucho más delicado; gana cada vez más protagonismo para los looks de maquillaje veraniegos. En paralelo, la piel bronceada al estilo Zendaya en la premier de Nueva York de La Odisea evidencia que el verano es el mejor momento para conseguirlo.

Otro punto del maquillaje es alimentar ese efecto sun-kissed y bronceado que ya se impuso entre una de las grandes tendencias del año pasado. Aunque esta vez, donde más podremos verla es en la técnica Sunburnt Makeup, donde debe trabajarse una piel luminosa, mejillas sonrojadas y todo ello siguiendo el principio de dar forma a la máxima naturalidad. ¿Qué tienen en común todas estas técnicas? Una piel luminosa, ligera y sin imperfecciones.

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Pero, además de técnica, debes saber acertar con los productos perfectos. Ocurre en verano, que es una estación bastante complicada para dar con un buen maquillaje. Hace más calor, sudas más, los días se alargan, no quieres que el maquillaje estropee el bronceado que tanto has trabajado… Y claro, la búsqueda de una base de maquillaje se convierte en un rompecabezas todavía más difícil de descifrar. Pregúntate entonces: ¿qué requisitos debe cumplir la base de maquillaje en verano?

La base de maquillaje ideal para el verano debe sentirse como una segunda piel: ligera, luminosa, hidratante y capaz de adaptarse al tono que va adquiriendo el rostro con el bronceado, sin perder un acabado natural. Como de lo primero ya tenemos conocimiento, hemos elegido las bases de maquillaje cuya fórmula hará que el verano se adapte a tu piel (y no al revés).

Elige la mejor base de maquillaje para el verano

‘Les beiges touche de teint’, de Chanel

Esta base de maquillaje está formulada en un 60% de agua para conseguir una sensación de ligereza e hidratación, justo lo que buscamos frente a la pesadez de las bases tradicionales. No por ello pierde en acabado, ya que tiene una concentración tres veces más alta en pigmentos, con lo que consigue el doble efecto de cobertura y ligereza. PVP: 67 €.

‘CC Cream’, de Erborian

Las CC Cream de la firma de cosmética coreana Erborian están formuladas con pigmentos microencapsulados que se adaptan a tu tono de piel (y al bronceado). Además, tienes diferentes tonos para conseguir que esa adaptación sea mucho mayor. Lo mejor es que la cobertura es gradual, por lo que tu nivel de tono dependerá de la cantidad de producto que te eches. También tiene SPF +30 y 2% de centella asiática y ácido hialurónico para cuidar el rostro. Nosotras la hemos probado y es una de nuestras favoritas. PVP: 44,50 €.

‘Light Reflecting Foundation’, de NARS

Cuando lo que buscas es que tu piel tenga un efecto brillo inigualable, entonces Light Reflecting Foundation de NARS es tu base de maquillaje. Cuida de la piel gracias a una fórmula que incorpora un 70% de ingredientes avanzados. El resultado es una piel luminosa y duradera y un tono adaptado gracias a una cobertura media graduable y a la gran disponibilidad de tonalidades de esta base. PVP: 56,00 €.

‘HD Skin Hydra Glow’, de Make Up For Ever

Ha sido una de las bases que ha entrado en las listas de favoritos de mucha gente durante este año. Su secreto reside en cómo este producto deja una piel completamente luminosa con un efecto natural, que elimina las imperfecciones e iguala el tono. PVP: 45,00 €.