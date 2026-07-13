Un coche acaba empotrado dentro del Metro de Begoña tras un violento accidente en la Castellana

La Policía Municipal de Madrid investiga el grave accidente de esta medianoche en la capital que ha terminado con un coche incrustado en la boca de entrada al Metro de Begoña y con los bomberos rescatando a sus dos ocupantes, uno de ellos con heridas de gravedad.

El siniestro ha tenido lugar alrededor de la medianoche de este lunes a la altura del número 263 del Paseo de la Castellana, cuando dos turismos chocaron entre sí. El violento impacto hizo que uno de los vehículos perdiera el control y acabara empotrado en las escaleras de la boca de acceso al metro.

Alertados por los testigos, hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y de Samur-Protección Civil. Los bomberos tuvieron que liberar a los dos ocupantes del vehículo accidentado y a continuación retirar con la ayuda de una grúa el coche que bloqueaba la entrada al metro. A continuación, y para terminar, también se llevaron a cabo trabajos para asegurar la zona y sanear la estructura de acceso al suburbano.

La copiloto, en estado grave

En el interior del coche viajaban un hombre y una mujer, ambos de unos 40 años. La mujer presentaba múltiples traumatismos y fracturas, entre ellas una posible fractura de pelvis, por lo que su pronóstico es grave. El varón, en cambio, ha sufrido una fractura de tobillo y su estado ha sido calificado como leve.

Los sanitarios del Samur trabajaron con la ayuda de profesionales del Hospital de La Paz, muy próximo al lugar del accidente, que acudieron al lugar para colaborar en la atención de la herida más grave y acompañar su traslado al centro hospitalario.

La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.