Un kamikaze magrebí drogado mata a otro conductor en una persecución de la Policía en Barcelona

La peligrosa huida de un kamikaze magrebí en el centro de Barcelona se saldó este domingo con dos muertos y varios heridos graves. Los fallecidos son el conductor que huía en dirección contraria de los Mossos d’Esquadra y el conductor del vehículo contra el que chocó de forma brutal.

El causante del accidente llevaba en su vehículo la droga del llamado «gas de la risa», una bombona y al menos un globo para consumirla. Esos son los restos que la Guardia Urbana de Barcelona ha encontrado dentro del vehículo con matrícula francesa que conducía el culpable.

La persecución mortal se inició cuando el kamikaze fue expulsado del garaje del hotel Hilton de Diagonal Mar de Barcelona por conducir de forma errática y peligrosa. El sujeto se encaró con los trabajadores y mostró en todo momento una «actitud extraña», por lo que decidieron alertar a la Policía.

Fuga en dirección contraria

En ese momento, el kamikaze homicida emprendió una fuga a gran velocidad, llevándose por delante varias motocicletas que estaban aparcadas y circulando en dirección contraria, incluso invadiendo las aceras, mientras la Policía le perseguía dándole el alto.

La fuga terminó de forma brutal, cuando el kamikaze estampó su coche frontalmente contra el vehículo de un inocente que estaba parado en un semáforo en rojo en la calle Pallars. El golpe fue tan violento que el coche del propio kamikaze rebotó y salió despedido, destrozando varias motos estacionadas.

El kamikaze llevaba «gas de la risa»

El kamikaze no solo acabó con su vida. De paso, terminó con la vida de un inocente, el conductor del otro coche, y dejó herida de máxima gravedad a la copiloto de la víctima inocente, que se debate entre la vida y la muerte en el hospital. Los Bomberos de Barcelona tuvieron que emplearse a fondo para excarcelar los cuerpos de las tres víctimas del amasijo de hierros que les mantenía atrapadas.

Ahora la investigación está en manos de la Guardia Urbana de Barcelona, que está a la espera de los resultados de la autopsia del conductor fugado. Todo apunta a que el conductor que ha provocado el choque mortal conducía bajo los efectos de las drogas, ha avanzado la consejera de Interior, Núria Parlon, en redes sociales. De hecho, la Policía registró el vehículo del kamikaze con ayuda de una patrulla canina de la Guardia Urbana en busca de más estupefacientes. Así hallaron la bombona de gas de la risa que portaba el culpable del siniestro.