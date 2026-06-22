Los vecinos de Barcelona se rebelan contra los ladrones, evitan un robo y detienen al delincuente

Hartos de ladrones multireincidentes, un grupo de vecinos de Barcelona se ha lanzado sobre un ladrón que acababa de robar un reloj de lujo, y tras atraparlo y recuperar el reloj, han impedido a sus cómplices que socorran al ladrón y le han mantenido detenido hasta la llegada de los Mossos d’Esquadra que le han imputado por un delito de robo con violencia.

Los hechos han tenido lugar este pasado domingo, día 21 de junio, cuando, al presenciar a un ladrón arrojarse sobre su víctima y arrancarle el reloj de lujo de la muñeca, los testigos han decidido actuar sin esperar a que llegara la policía y a su vez, se han lanzado sobre el ladrón.

La reacción de los vecinos, rápida y contundente, ha frustrado el robo y ha conseguido mantener al delincuente retenido hasta que han llegado los Mossos d’Esquadra.

Los hechos han tenido lugar hacia las 14:00 horas de la tarde del domingo en la calle de Sant Domènec, en el barrio de Santa Caterina de Barcelona. Allí, el ladrón de origen magrebí seguía a su víctima y ha terminado asaltándola para arrancarle el reloj de lujo que llevaba. Todo a plena luz del día y delante de testigos.

Con lo que no contaba el ladrón es con el civismo de los vecinos, que han reaccionado de inmediato reteniéndole y llamando a la Policía. Gracias a la actuación de los vecinos, el propietario pudo recuperar su reloj y el ladrón ha quedado en manos de los Mossos d’Esquadra, a la espera de pasarlo a disposición judicial.

Otro vecino detiene a un ladrón en Vic

Solo han pasado unos días desde que los vecinos de Vic (Barcelona) se vieron obligados a grabar y ayudar a reducir y detener a un presunto ladrón magrebí que se resistía con éxito a una pareja de agentes de la Guardia Urbana.

El episodio fue grabado por los testigos y tras su visionado, especialistas en seguridad, mantienen que es «un auténtico despropósito» y termina con los «amigos» del arrestado llevándose las pruebas del delito con total impunidad.

Las imágenes grabadas por los vecinos muestran cómo una pareja de agentes son incapaces de detener a un joven magrebí que se resiste a su arresto, hasta el punto de que uno de los vecinos que graba la escena se ve obligado a bajarse de su coche y ayudar a los agentes para que el presunto ladrón no consiguiera escapar.

El presunto ladrón se niega a ser detenido y se resiste con todas sus fuerzas, haciendo rodar por el suelo a los dos agentes, un hombre y una mujer, que se ven incapaces de detener al sospechoso del robo. Finalemente, y gracias a la intervendión de un vecino, los agentes pueden reducir al sospechoso.