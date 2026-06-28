La terapeuta de Andic no podrá acogerse al secreto profesional y deberá declarar ante la juez que sospecha de ella

La terapeuta de la familia Andic se encontrará cara a cara con la juez el próximo martes sin saber si, tras declarar como testigo, acabará imputada como cómplice de homicidio. La jueza que investiga la muerte del fundador de Mango ha citado a la terapeuta de la familia para declarar y esta no podrá acogerse al secreto profesional para evitarlo, como hizo ante los Mossos d’Esquadra.

María Julia L. acudirá el próximo martes 30 de junio a los juzgados de Martorell para declarar como testigo, sin abogado y con la intención de eludir el interrogatorio; junto a ella declaran las hijas de Isak Andic y hermanas del investigado por la muerte del padre, en una semana muy relevante para el caso en la que la juez también tomará testimonio al círculo empresarial de la víctima y a la que era su pareja en el momento de su muerte.

Sin embargo, la terapeuta de la familia Andic, que trataba tanto al fundador de Mango como a su hijo, no podrá acogerse a su derecho al secreto profesional.

La presunta psicóloga no está colegiada

Julia L. no está colegiada como psicóloga o médico en España y por tanto, el derecho no la ampara para evitar declarar. De todas formas, ese derecho puede ser limitado por la juez del caso en el momento en el que considere que sus preguntas son de gran relevancia para esclarecer la muerte del fundador de Mango.

Al no estar colegiada, y como cualquier testigo corriente de un caso, la terapeuta tiene la obligación de contar en el juzgado lo que sepa. Al menos, tiene la obligación de comparecer, aunque sea para responder a las preguntas de la defensa y no las de la acusación.

De no presentarse, la juez volvería a citarla, podría enviar a la Policía a buscarla y multarla. Si el asunto escala en gravedad, la terapeuta podría acabar acusada de un delito de obstrucción a la justicia o un delito de desobediencia.

La juez sospecha de la terapeuta

Hay que recordar que la juez del caso sospecha firmemente de la terapeuta y quiere aclarar el papel de la supuesta psicóloga en la relación padre e hijo porque, en una resolución anterior, la magistrada dejó caer que la terapeuta podría haber «incitado» a Isak Andic a dar la herencia en vida a su hijo para cerrar sus desavenencias. En uno de sus últimos autos, la juez ordenaba a los Mossos investigar la participación de terceras personas en el supuesto crimen del fundador de Mango, en alusión a la terapeuta.

Todo, a pesar de que la defensa de Jonathan Andic, liderada por el penalista Cristóbal Martell, ya explicó que Jonathan Andic renunció a que su padre le adelantara la herencia después de pedirlo. «Difícilmente eso podría convertirse en un móvil para este presunto homicidio que en realidad fue un accidente», explican fuentes cercanas a Jonathan Andic.

En total, la juez Raquel Nieto ha citado a ocho testigos más que ya declararon ante los Mossos cuando la causa estaba secreta. Se trata de las hermanas de Jonathan, Sarah y Judith Andic Raig. También la pareja de Isak Andic, Estefanía Knuth, a quien llamó primero Jonathan Andic el día en que su padre cayó por un barranco cuando caminaban juntos por un camino de Montserrat, y Toni Ruiz, consejero delegado de Mango.

La jueza de Martorell también ha aceptado la petición de la fiscal para que los investigadores elaboren una reconstrucción de la caída de Isak Andic, que acusación y defensa interpretan de forma opuesta.

El juzgado también ha pedido el historial médico del fundador de Mango para aclarar si la víctima padecía artrosis en ambas rodillas y esto pudo provocar que tropezara y cayera al vacío sin tiempo de reaccionar. La defensa ha hecho público un vídeo en el que el fundador de Mango, ahora fallecido, tropezaba a la entrada de un evento mostrando dificultades para reaccionar y evitar la caída.