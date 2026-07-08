Dos Mossos y un vecino heridos en una nueva batalla campal con los manteros de Cambrills y Salou (Tarragona)

Tres heridos, dos mossos d’esquadra y un vecino, es el balance de la última revuelta de los manteros de Cambrils y Salou contra la Policía la noche de este martes. Los manteros reaccionaron con violencia, arrojando piedras y mobiliario urbano a los agentes que se desplegaron para acabar con la venta ilegal en el paseo de playa que une ambos municipios.

Los hechos tienen lugar justo unos días después de que la oposición de Vox denunciara al Ayuntamiento de Salou por la permisividad que demuestra con los manteros desde hace años a pesar de los graves incidentes que han protagonizado.

En esta ocasión, los agentes desplegaron un operativo para acabar con el top manta, pero los manteros se reagruparon e hicieron frente a los policías arrojándoles todo lo que tenían a mano, e incluso volvieron a establecerse en la zona desalojada.

La batalla campal con los manteros ahuyentó a los turistas que pasaban la tarde en la zona. Finalmente, los Mossos d’Esquadra denunciaron a dos de los manteros por la venta ilegal y decomisaron 2.600 artículos falsos, aunque no detuvieron a ninguno de los agresores.

Vox: «Salou capital del top manta»

El Ayuntamiento de Salou se atribuye el éxito de la operación por «las presiones y reiteradas demandas del alcalde Granados». Justo lo contrario que denuncia la oposición de Vox. Su portavoz, Anabel Rodríguez, ha acusado al alcalde, Pere Granados, de haber convertido Salou en la capital del top manta después de que varios agentes de los Mossos d’Esquadra resultaran heridos en este último operativo y de que el propio alcalde admitiera públicamente que la presencia del top manta depende de su voluntad política.

Para Vox, esta afirmación refuerza la denuncia presentada hace unos días ante la Fiscalía contra los ayuntamientos de Salou y Cambrils por su papel como «eslabones indispensables» para que esta estructura criminal haya podido operar durante años.

Desde hace años Vox denuncia la «permisividad» del Ayuntamiento con esta actividad ilegal y ha asegurado que los hechos «nos han terminado dando la razón». a la formación. «Mientras Granados negaba el problema, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad situaban Salou como el principal centro logístico del top manta en la Costa Daurada», recuerdan.