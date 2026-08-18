David Bustamante pone límites a su hija Daniella: «No es ni puede ser mi amiga»

David Bustamante y su hija Daniella mantienen una relación especialmente cercana. El cantante siempre ha hablado con enorme orgullo de la joven, que acaba de cumplir 18 años y afronta ahora una nueva etapa de su vida, pero hay algo que tiene muy claro como padre: por mucho que exista confianza, complicidad y momentos compartidos, él nunca podrá ocupar el lugar de un amigo. Bustamante considera que la relación entre ambos debe estar marcada por unos límites y unas normas que, a su juicio, son fundamentales en la educación de su hija.

La mayoría de edad de Daniella ha supuesto un momento especialmente emocionante para toda la familia. David Bustamante y Paula Echevarría se pusieron de acuerdo para preparar una espectacular fiesta sorpresa con motivo de los 18 años de su hija, demostrando una vez más la buena relación que mantienen pese a haber tomado caminos separados. La pareja se divorció en 2018 de mutuo acuerdo, pero desde entonces ambos han conseguido mantener una relación cordial y muy cercana por el bienestar de Daniella.

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El propio Bustamante ha querido felicitar públicamente a su hija con un emotivo mensaje. «¡¡Felicidades a mi ‘miniyo’!! ¡Te amo con el alma! Hoy es un día muy emocionante para mí… Te haces mayor, pero siempre serás mi princesa, mi pequeña. Feliz vida hija mía», escribió el cantante junto a una fotografía en blanco y negro en la que aparece junto a ella. Una declaración de amor que refleja hasta qué punto la joven continúa siendo una de las personas más importantes de su vida.

David Bustamante tiene muy claros los límites con su hija

Sin embargo, que exista una relación estrecha no significa que David Bustamante quiera eliminar la figura de autoridad que corresponde a un padre. El artista ha explicado en una entrevista en Divinity cuál es su manera de entender la relación con Daniella y ha dejado una frase especialmente clara: «Tengo una relación maravillosa con ella, pero no es ni puede ser mi amiga».

Bustamante reconoce que padre e hija se divierten juntos y comparten numerosos planes. De hecho, define a Daniella como «su gran hobby» y asegura que se lo pasan muy bien cuando están juntos. Pero esa complicidad no debe hacer que desaparezcan las diferencias entre ambos papeles. «Soy su padre y ella es mi hija, por lo que debe haber un orden, un objetivo y unas normas», explicó.

Para el cantante, la educación no consiste únicamente en premiar a los hijos cuando hacen las cosas bien, sino también en enseñarles que tienen responsabilidades que deben cumplir independientemente de la recompensa que pueda llegar después. «Todos tenemos la obligación de cumplir con nuestras cosas y no tenemos que hacerlo simplemente por lo que venga después», señaló. Una filosofía que Bustamante ha aplicado durante años con Daniella y que ahora cobra todavía más importancia con la llegada de la mayoría de edad. La joven está a punto de comenzar una nueva etapa académica y profesional, después de haber terminado su etapa escolar y mientras empieza a dar sus primeros pasos vinculados al mundo de las redes sociales. De hecho, Daniella acaba de fichar por una importante agencia de influencers, abriendo una nueva vía en su futuro.

El orgullo de un padre por su «miniyo»

La relación entre ambos está marcada también por un enorme parecido en la personalidad. David ha contado en diferentes ocasiones que Daniella ha heredado de él una sensibilidad muy especial y una manera de enfrentarse a las injusticias que reconoce perfectamente porque él mismo ha sido así desde pequeño. «Mi madre siempre me decía: eres abogado de pobres. Siempre me metía en todos los pleitos porque las injusticias nunca he podido con ellas. Adivina quién es exactamente igual que yo: mi hija. Lo dice hasta su madre», explicó el cantante.

Bustamante incluso reconoce esa curiosa sensación que tienen muchos padres cuando descubren en sus hijos comportamientos que ellos mismos han tenido. «Tú sabes cuándo miras a tus hijos y mientras les estás diciendo lo que no deben hacer, que deben hacer esto otro, y por dentro estás pensando: ‘pero qué les estás diciendo, si es que es igual que tú’», relató. Para el artista, Daniella es además uno de sus grandes motivos de orgullo. Desde que nació ha hablado de ella con enorme cariño y siempre ha defendido la educación que tanto él como Paula Echevarría han tratado de darle. Ahora, con 18 años recién cumplidos, el cantante es consciente de que comienza una etapa completamente diferente.

Una educación alejada de los privilegios

Uno de los aspectos que más preocupa a Bustamante es que su hija sea consciente de los privilegios con los que ha crecido. Daniella nació en una familia conocida, con una situación económica desahogada y con dos padres que llevan décadas formando parte de la vida pública española. Precisamente por eso, el cantante ha intentado transmitirle desde pequeña el valor del esfuerzo y de las cosas materiales. «Mi hija sabe lo que valen las cosas, lo privilegiada que es», aseguró Bustamante. Para conseguirlo, no ha dudado en hablarle de sus propios orígenes y de una infancia muy diferente a la realidad que ella ha conocido.

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«Le hablo mucho de mi experiencia. Le digo: ‘¿Sabes que la primera vez que me bañé en una piscina fue porque el dueño de una casa que estaba arreglando me dejó hacerlo?’ Mi vida no ha sido de lujos», explicó. Para él, que Daniella conozca ese pasado es una forma de enseñarle que las cosas no aparecen por arte de magia y que debe aprender a valorar lo que tiene.

El cantante también ha utilizado una frase especialmente significativa para explicar la educación que quiere darle: «Para mí es importantísimo que sepa heredar un móvil». Una manera de resumir su intención de que la joven no dé por hecho que todo aquello que tiene estará siempre a su alcance.