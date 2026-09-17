José González, experto jardinero español (48 años): «Para que tu jardín parezca más grande el truco no son los metros sino la perspectiva»

Cada vez son más los propietarios de parcelas pequeñas que buscan trucos para que su jardín parezca más grande sin ampliar ni un metro cuadrado de terreno. Y claro, la demanda tiene sentido: en urbanizaciones donde el espacio exterior escasea, sacarle el máximo partido a lo que ya se tiene puede marcar la diferencia entre un rincón agobiante y uno que invita a quedarse.

Y vamos, que no hace falta una reforma cara ni maquinaria pesada para lograrlo. Los profesionales del paisajismo llevan décadas aplicando principios muy concretos, tomados en parte de la fotografía y hasta de la pintura clásica, para engañar al ojo y hacer que un espacio reducido se perciba mucho más amplio de lo que es en realidad, sin gastar de más.

Jugar con la perspectiva, la clave para que un jardín parezca más grande

José González, especialista en diseño de jardines de 48 años, lo resume en pocas palabras: no hacen falta más metros, hace falta diseñar mejor los que ya se tienen. La clave, según explica en su TikTok, está en jugar con la profundidad, la altura y los puntos de vista, tres variables que determinan cuánto espacio percibe realmente el cerebro al mirar un jardín.

La técnica se llama perspectiva forzada y no es ningún invento reciente. Esta ya la usaban los pintores del Renacimiento para dar sensación de profundidad en un lienzo plano, y los jardines japoneses la perfeccionaron siglos después colocando los elementos más voluminosos al fondo.

Trasladado a un jardín real, significa poner las plantas bajas cerca de la zona de paso y reservar los árboles o arbustos más altos para el fondo.

Y en este sentido, uno puede lograr lo que González resume de esta forma: «Un jardín pequeño se siente grande cuando hay un buen diseño detrás».

¿Por qué el orden vegetal multiplica la sensación de amplitud?

El segundo error habitual es llenar cada rincón libre con una planta distinta. González insiste en que no se trata de acumular vegetación, sino de elegir bien las especies, saber dónde colocarlas y mantener un conjunto ordenado.

El motivo radica en que el orden reduce lo que los diseñadores llaman ruido visual, y un jardín sin ruido visual se procesa mentalmente como un espacio más grande, algo que cualquiera nota al comparar un armario ordenado con uno abarrotado de ropa.

Por su parte, la psicología ambiental respalda esta idea: cuando el cerebro tiene que procesar muchos elementos distintos en poco espacio, interpreta ese entorno como más pequeño y caótico, aunque la superficie real no cambie.

Por eso los paisajistas recomiendan repetir dos o tres especies en distintos puntos del jardín en lugar de sumar variedades nuevas cada temporada, una técnica que también aporta coherencia visual de un extremo a otro.

Líneas rectas o curvas: ¿Qué transmite cada una en el diseño de un jardín pequeño?

Las líneas rectas transmiten orden, claridad visual y amplitud de espacio, según explica González en su vídeo. Esto coincide con lo que ya usaban los jardines geométricos clásicos: un camino recto y central actúa como un eje visual que atraviesa todo el jardín de un vistazo y prolonga la sensación de longitud, sobre todo si se estrecha ligeramente hacia el fondo.

Las curvas, en cambio, aportan una sensación más natural y relajante, y hacen que el jardín parezca más grande una vez se camina por dentro, tal como señala González.

La explicación está en que un sendero sinuoso oculta parte del recorrido. El ojo nunca ve el jardín entero de golpe, así que el cerebro tiende a imaginar que sigue habiendo más espacio detrás de cada curva, un recurso muy habitual en los llamados jardines de habitaciones.

Más trucos de paisajismo para que un jardín pequeño parezca más grande

Para ir cerrando, a estos tres trucos se pueden sumar otros recursos que utilizan los paisajistas profesionales. Un camino que se va estrechando poco a poco hacia el fondo, en lugar de mantener el mismo ancho en todo su recorrido, refuerza el efecto de perspectiva forzada.

Lo mismo ocurre con las hojas: plantas de hoja grande cerca de la zona de estar y hoja progresivamente más pequeña hacia el fondo acentúan la sensación de distancia, un matiz que el cerebro registra sin que el ojo lo note conscientemente.

A su vez, el color cumple una función parecida. Por ejemplo, concentrar tonos intensos junto a la zona donde se sienta la gente y dejar el fondo en tonalidades más suaves y frías empuja visualmente el límite del jardín hacia atrás.

Por último y como dato curioso, algunos paisajistas incluso recurren a espejos exteriores resistentes a la intemperie, colocados donde no reflejen directamente al observador, para duplicar de un vistazo la profundidad percibida de todo el espacio.