En 1969 era un pueblo abandonado en León: hoy es una aldea ‘hippie’ donde viven 75 personas con sus propias reglas

En las montañas de El Bierzo, en León, existe una aldea que pasó de quedar deshabitada a convertirse en un singular experimento de vida comunitaria.

Matavenero recuperó sus casas a finales de los años 80 y hoy mantiene un modelo basado en la autogestión, el contacto con la naturaleza y unas normas de convivencia propias.

Matavenero pasó de estar abandonado a convertirse en una ecoaldea

Matavenero pertenece al municipio de Torre del Bierzo y quedó deshabitado a finales de los años 60. El Ayuntamiento sitúa en 1989 el inicio de su recuperación, cuando varias personas de distintas nacionalidades ocuparon el antiguo pueblo con la intención de crear una aldea ecológica organizada como Junta Vecinal.

Actualmente, el consistorio cifra su población en 75 habitantes, y casi la mitad son niños. El proyecto surgió en una reunión de la Familia Arcoíris celebrada en Genicera. Sus primeros habitantes tuvieron que rehabilitar construcciones abandonadas y resolver cuestiones básicas como el abastecimiento de agua y la energía.

Con el tiempo, Matavenero desarrolló una comunidad estable y se convirtió en uno de los ejemplos más conocidos de ecoaldea en España.

¿Cómo es vivir en Matavenero y cuáles son sus reglas?

La vida cotidiana gira alrededor de la colaboración entre vecinos y de la toma colectiva de decisiones. Las asambleas y los trabajos comunitarios forman parte de un sistema que busca mantener los servicios básicos y el cuidado del entorno.

Una de las normas más llamativas afecta a los vehículos. Los coches deben quedarse en un aparcamiento situado a la entrada, por lo que el interior de la aldea mantiene un carácter peatonal.

También existen restricciones sobre el uso de maquinaria ruidosa. Las herramientas que generan más ruido solo pueden utilizarse durante una jornada mensual conocida como el «día del ruido».

La comunidad también ha desarrollado sistemas propios para cubrir algunas necesidades. El Ayuntamiento señala que el agua procede principalmente de arroyos de montaña y que las placas solares constituyen la principal fuente de suministro energético.

¿Puede cualquiera instalarse en esta aldea hippie de León?

Convertirse en residente permanente no consiste simplemente en llegar y ocupar una vivienda. Según EscapadaRural, quienes quieren incorporarse a la comunidad deben pasar por un periodo de adaptación y convivencia antes de conseguir autorización para establecerse de forma definitiva. El proceso incluye la ayuda de un padrino o madrina y una estancia que abarca las cuatro estaciones del año.

La educación también ocupó un lugar relevante desde los primeros años del proyecto. Los pioneros impulsaron una escuela de educación libre para los niños de la comunidad, aunque el modelo evolucionó con el tiempo y algunas familias optaron posteriormente por centros educativos convencionales.

¿Se puede visitar Matavenero?

Matavenero sí se puede visitar. La aldea dispone de una zona de acampada y de un alojamiento comunitario con camas. Los visitantes no encuentran una tarifa convencional, sino que realizan una aportación económica según sus posibilidades.

Estas contribuciones se destinan a las necesidades del colectivo y forman parte de la filosofía de la comunidad. Por otro lado, hay que destacar que la estancia máxima es de 15 días, ya sea en el albergue o en el camping.

Más de tres décadas después de su recuperación, Matavenero mantiene así una identidad diferenciada dentro de la España rural. El antiguo pueblo abandonado de León se ha convertido en una comunidad pequeña que apuesta por la convivencia, la autonomía y una relación más directa con el entorno natural.