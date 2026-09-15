El Banco de España lanza un aviso a quienes retiran efectivo: esto es lo que puede pedirte tu banco antes de entregarte el dinero

Sacar dinero de nuestra propia cuenta es algo que no debería tener complicación alguna. Sin embargo, cuando la cantidad que queremos retirar es elevada pueden aparecer algunas dudas sobre si el banco puede negarse a entregar el efectivo o si tenemos que avisar antes. De hecho muchos se preguntan, si como se dice en redes, hay un límite para sacar dinero del cajero o en ventanilla.

El Banco de España ha aclarado qué pueden hacer las entidades en aquellos casos en los que queremos sacar una cantidad elevada de dinero. De entrada, no existe un límite legal general que impida a un cliente retirar el dinero que tiene depositado en su cuenta. Si dispone de saldo suficiente, puede solicitarlo. Otra cosa es que la sucursal tenga en ese momento todo el efectivo necesario o que, debido a la cantidad solicitada, tenga que realizar determinadas comprobaciones.

Esto es lo que puede pedirte el banco si quieres retirar mucho efectivo

La primera cuestión tiene que ver con algo tan sencillo como la cantidad de billetes disponibles en una oficina. Las sucursales no guardan necesariamente todo el efectivo que un cliente pueda solicitar de un día para otro. Por este motivo, ante una retirada importante el banco puede pedir que se avise con una antelación razonable para poder disponer del dinero. No supone que la entidad esté prohibiendo al cliente acceder a sus ahorros. Se trata de una cuestión operativa. Por eso, si sabemos que vamos a necesitar una cantidad considerable, lo más práctico es contactar antes con la sucursal y preguntar cuándo podrá tenerla preparada.

También entra en juego la identificación. Según la información recogida a partir de las indicaciones del Banco de España, las entidades deben identificar a la persona cuando una operación en efectivo alcanza los 1.000 euros, tanto si se trata de retirar dinero como de ingresarlo. Así que no debería resultar extraño que el empleado solicite el DNI aunque conozca al cliente o éste lleve años trabajando con la misma oficina. Que el banco pida identificarse no significa por sí mismo que exista una investigación ni que haya ocurrido nada irregular. Forma parte de los controles que deben aplicar las entidades en determinadas operaciones.

Sacar 1.000 euros no significa que Hacienda vaya a investigarte

A partir de 1.000 euros, la entidad debe identificar al cliente que realiza una operación en efectivo, ya sea una retirada o un ingreso. Otra cuestión distinta son las obligaciones de información que afectan a determinados movimientos de mayor cuantía. En el caso de operaciones que alcanzan o superan los 3.000 euros, pueden entrar en juego comunicaciones a la Agencia Tributaria. Esto no significa que sacar esa cantidad esté prohibido, ni tampoco que Hacienda vaya a imponer automáticamente una multa o iniciar una investigación. Son controles diferentes que se aplican a determinadas operaciones con efectivo.

Por tanto, sacar una cantidad elevada de dinero no convierte automáticamente al cliente en sospechoso de nada. Lo que ocurre es que determinadas cifras activan controles que no aparecen en una retirada cotidiana de poca cantidad. Si posteriormente una operación requiere alguna comprobación, puede ser necesario acreditar la procedencia del dinero. Nóminas, ahorros, una herencia o el importe obtenido después de una venta son algunos de los posibles orígenes. Por ello, es aconsejable presentar la documentación correspondiente para justificar los movimientos si llega a ser necesario.

Los 100.000 euros corresponden a una obligación diferente

El límite de 100.000 euros del que también suele hablarse mucho, corresponde a otra situación. Si se desplaza dentro de España una cantidad en efectivo igual o superior a esa cifra, existe obligación de declararla. No significa, por tanto, que esté prohibido retirar ese dinero de una cuenta bancaria. Tampoco hay que confundirlo con el límite diario del cajero. Ese máximo lo establece cada banco por motivos de seguridad y no es un límite legal para disponer del dinero que tenemos en la cuenta.

Qué hacer antes de acudir al banco a retirar una cantidad elevada

Si tenemos previsto realizar un pago importante y necesitamos disponer de bastante efectivo, avisar antes puede evitarnos un viaje inútil. La sucursal podrá confirmar si tiene esa cantidad disponible o indicar cuándo puede entregarla. Además, habrá que llevar la documentación necesaria para identificarnos cuando corresponda. Lo fundamental es no interpretar estos controles como una prohibición general para disponer del dinero depositado en una cuenta. El banco puede realizar comprobaciones, identificar al cliente y pedir que una retirada importante se comunique previamente por razones de disponibilidad. Lo que no existe es un límite general que convierta en ilegal sacar nuestros propios ahorros cuando hay saldo suficiente.

De este modo, retirar 1.000, 3.000 euros o una cantidad superior no supone automáticamente una multa de Hacienda. Lo que cambia al aumentar el importe son los controles y obligaciones que pueden entrar en juego. Y si se trata de una retirada especialmente elevada, avisar antes al banco sigue siendo la manera más sencilla de asegurarnos de que el efectivo estará preparado cuando lleguemos a la oficina.