Mientras España sigue con el aire acondicionado en India acaban de construir un edificio con forma de hormiguero que se mantiene fresco sin encender aparatos

Ahora que parece que el verano ya se despide, o al menos las temperaturas parece que han bajado en muchas zonas de España, el aire acondicionado pasa a segundo plano, pero lo cierto es que este aparato se ha convertido en algo clave cuando se trata de hacer frente las altas temperaturas. Durante los episodios de calor más intensos puede permanecer funcionando durante buena parte del día, pero el resultado se nota cuando llega la factura de la luz. Por eso cada vez se habla más de edificios capaces de protegerse del calor antes de recurrir a una máquina para enfriarlos.

Y en India acaban de terminar una vivienda que lleva esta idea bastante lejos. Se llama Anthill House, está en Ahilyanagar, en el estado de Maharashtra, y su diseño se inspira en el funcionamiento de los hormigueros. No se trata simplemente de copiar su aspecto. Sus arquitectos se fijaron en cómo estas estructuras consiguen mover el aire a través de cámaras, conductos y pequeñas aberturas y trasladaron algunos de esos principios a una casa de unos 650 metros cuadrados.

La casa de India que utiliza un hormiguero para enfrentarse al calor

El proyecto ha sido desarrollado por Kaushal TaTiya Architects y terminado este 2026. Desde fuera, la vivienda parece bastante compacta y el ladrillo domina buena parte de la construcción. Por dentro, sin embargo, la distribución cambia por completo, contando con habitaciones, patios, pasillos, espacios abiertos y diferentes huecos de ventilación que se comunican para facilitar el movimiento del aire. La idea detrás de este diseño es sencilla, ya que cuanto mejor pueda ventilarse la casa y menos calor consiga entrar directamente desde el exterior, menor será el esfuerzo necesario después para mantener una temperatura agradable.

Una de las piezas más llamativas son los jaalis, cerramientos perforados habituales en la arquitectura tradicional del sur de Asia. En lugar de una pared completamente cerrada, cuentan con numerosos huecos pequeños que permiten el paso del aire y, al mismo tiempo, proporcionan sombra. Además, el ladrillo también cumple una función ya que los muros con suficiente masa térmica pueden absorber parte del calor y retrasar su llegada al interior, algo especialmente útil en determinados climas donde existen diferencias importantes entre las temperaturas del día y de la noche.

Una casa que aprovecha el movimiento natural del aire

Anthill House no depende de una única solución para combatir el calor. A los muros, las zonas de sombra y las fachadas perforadas se suman la ventilación cruzada y el denominado efecto chimenea. Este último aprovecha el hecho de que el aire caliente ascienda. De este modo, la casa dispone de conductos verticales y aberturas situadas en puntos elevados que facilitan su salida. Ese movimiento favorece a su vez la entrada de aire por otras zonas situadas a menor altura.

Los dormitorios cuentan con diferentes aberturas, pequeñas ventanas y balcones que permiten crear recorridos naturales para el aire. De esta manera, parte de la ventilación puede conseguirse sin tener funcionando continuamente un sistema mecánico de climatización. Y luego el diseño también evita abusar de las grandes superficies acristaladas expuestas directamente al sol. En su lugar aparecen terrazas, balcones, patios y zonas profundas de sombra que ayudan a controlar la radiación antes de que llegue a las habitaciones.

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Una cascada que también ayuda a refrescar la vivienda

En el corazón de la zona de estar hay otro elemento poco habitual: un patio interior con una cascada de agua. El patio permite que la luz y el aire lleguen a partes de la vivienda alejadas de la fachada, mientras que el agua puede contribuir a refrescar el ambiente mediante evaporación. Cuando parte del agua se evapora absorbe energía del entorno y, en determinadas condiciones, puede reducir la temperatura del aire cercano. Es un principio utilizado desde hace siglos, aunque no funciona igual en todos los lugares. Resulta especialmente útil en ambientes cálidos y relativamente secos y pierde eficacia cuando la humedad es elevada.

Los materiales también tienen mucho protagonismo. En la vivienda encontramos ladrillo visto, terracota, piedra de procedencia local, revoco de cal y hormigón texturizado. Eso no significa automáticamente que la construcción sea sostenible. Fabricar ladrillos y cemento también requiere energía y no se ha publicado una evaluación completa que permita conocer la huella de carbono total del edificio.

India busca alternativas ante el crecimiento del aire acondicionado

El proyecto llega en un momento especialmente interesante para India. El uso del aire acondicionado está aumentando rápidamente y la refrigeración de los edificios representa una parte cada vez mayor de la demanda eléctrica del país. Según los datos de la Agencia Internacional de la Energía recogidos en la información del proyecto, aproximadamente uno de cada cinco hogares indios dispone actualmente de aire acondicionado. En 2024 se vendieron unos 14 millones de aparatos, frente a los 11 millones del año anterior.

Entre 2021 y 2025, la refrigeración de espacios representó aproximadamente el 15 % del crecimiento de la demanda eléctrica india y se espera que su peso siga aumentando durante los próximos años. De ahí que el país esté impulsando también medidas destinadas a reducir la cantidad de refrigeración que necesitan los edificios.

Anthill House plantea una posibilidad que, en realidad, tampoco resulta tan ajena a España. Los patios, las persianas, las zonas de sombra, la ventilación nocturna o los muros gruesos llevan siglos utilizándose en nuestra arquitectura tradicional para enfrentarse al calor. De este modo, y en defintiva, esta casa india lleva esos principios a una construcción contemporánea y demuestra que el aire acondicionado no tiene por qué ser siempre el primer recurso. Si el edificio consigue evitar que buena parte del calor entre, hará falta mucha menos energía para mantenerlo fresco después.