Confucio, filósofo chino: «A los 15 años me dediqué a aprender. A los 30, me establecí. A los 40, no tenía dudas»

Confucio dejó una de las reflexiones más conocidas sobre el paso del tiempo y las distintas etapas de la vida. En las Analectas, el filósofo chino explica cómo evolucionó desde la búsqueda del conocimiento durante su juventud hasta alcanzar una mayor seguridad interior con los años. Sus palabras plantean una forma diferente de entender la edad y no como una carrera contra el tiempo, sino como un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento personal.

Una vida dividida por etapas

«A los 15 años me dediqué a aprender. A los 30, me establecí. A los 40, no tenía dudas». Estas palabras aparecen en el capítulo segundo de las Analectas, uno de los textos fundamentales de la tradición confuciana. En el pasaje, Confucio describe su propia evolución a través de distintas edades y continúa hasta los 70 años, cuando afirma que podía seguir los deseos de su corazón sin apartarse de lo correcto.

La primera etapa está relacionada con el aprendizaje. A los 15 años, Confucio asegura que tenía su mente puesta en estudiar, una idea que refleja la enorme importancia que concedía a la educación y al perfeccionamiento personal. A los 30, explica que consiguió «mantenerse firme», una expresión que puede interpretarse como haber encontrado una posición más estable en la sociedad y en su propio camino. La madurez, por tanto, aparece como una consecuencia del conocimiento adquirido.

¿Qué significa no tener dudas?

La llegada de los 40 años representa otro momento especialmente interesante. Confucio afirma que entonces «no tenía dudas», aunque la expresión china buhuo no debe entenderse simplemente como haber encontrado respuesta a absolutamente todas las preguntas. La interpretación académica relaciona esta etapa con una mayor claridad moral y con la capacidad de desempeñar correctamente las responsabilidades y los roles que correspondían a cada persona.

Después de los 40, el filósofo continúa su recorrido: a los 50 dice haber conocido el mandato del Cielo; a los 60, que su oído estaba preparado para comprender; y a los 70, que podía seguir los deseos de su corazón sin transgredir los límites de lo correcto. La secuencia muestra que para Confucio la sabiduría no aparecía de golpe, sino que era el resultado de décadas de aprendizaje, práctica y desarrollo moral.