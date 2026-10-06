Bruce Springsteen, músico de rock (77 años): «Hasta que me di cuenta de que la música era mi conexión con el resto de la raza humana, sentí que estaba muriendo y no sabía por qué»

Bruce Springsteen cumplió 77 años en septiembre de 2026 y sigue siendo uno de los artistas más influyentes de la historia del rock. Apodado The Boss, el músico de Nueva Jersey ha vendido más de 135 millones de discos en todo el mundo, ha llenado estadios durante más de cinco décadas y ha construido una obra en la que la vida de las clases trabajadoras estadounidenses encontró una voz que nadie más le había dado con esa honestidad y esa intensidad.

Pero detrás de esa figura colosal hay una historia personal que él mismo ha contado sin filtros: la de un joven que se sentía profundamente desconectado del mundo hasta que encontró en la música algo que lo salvó de una forma que no sabía nombrar. «Hasta que me di cuenta de que la música rock era mi conexión con el resto de la raza humana, sentí que estaba muriendo, por alguna razón, y no sabía por qué».

Una confesión que dice mucho más sobre el poder de la música que cualquier análisis técnico o crítica cultural.

Sentirse morir sin saber por qué

Lo que describe Springsteen en esta frase es una experiencia que la psicología reconoce con un nombre preciso aunque poco conocido fuera del ámbito clínico: la disconexión existencial. No es depresión en el sentido clásico del término, aunque puede parecerse. Es la sensación de estar presente en el mundo sin pertenecer realmente a él, de observar la vida de los demás desde una distancia que no se eligió y que no se sabe cómo acortar.

Springsteen habló en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera de las dificultades que atravesó en su infancia y adolescencia. Una relación con su padre marcada por el silencio y la incomprensión, una sensación de no encajar en ningún sitio, una dificultad para conectar con las personas que lo rodeaban que no respondía a ninguna causa concreta que él pudiera identificar. Simplemente estaba ahí, ese malestar sin nombre, esa sensación de que algo faltaba o algo fallaba sin que nadie desde fuera pudiera verlo.

El momento en que la música lo cambió todo

Lo que hace especialmente poderosa esta reflexión es la precisión con que Springsteen describe el mecanismo del cambio. No dice que la música lo hizo feliz, ni que lo curó, ni que resolvió sus problemas. Dice que le dio una conexión. Con el resto de la raza humana. Con algo más grande que él mismo.

Esa distinción es crucial. La música rock, con su energía, su volumen, su capacidad para expresar emociones que el lenguaje cotidiano no alcanza a formular, le ofreció a un joven Springsteen un canal a través del cual sentir que formaba parte de algo compartido. Que lo que él sentía también lo sentían otros. Que existía una forma de comunicarse con el mundo que no pasaba por las palabras ni por las convenciones sociales en las que nunca se había sentido cómodo.

La música como puente entre el interior y el exterior. Como traducción de lo que no tiene traducción posible de otra manera.

Lo que la ciencia sabe sobre música y conexión

La investigación en neurociencia y psicología social ha documentado extensamente lo que Springsteen describe de forma intuitiva. La música activa en el cerebro circuitos relacionados con el vínculo social, la empatía y la regulación emocional. Escuchar una canción que expresa exactamente lo que uno siente produce una respuesta neurológica similar a la de ser comprendido por otra persona. Y tocar música con otros, o simplemente estar en una sala llena de personas que responden físicamente al mismo ritmo, genera una sincronía fisiológica que refuerza el sentido de pertenencia.

Para alguien que se sentía incapaz de conectar a través de los canales habituales, descubrir ese puente fue literalmente, en las propias palabras de Springsteen, la diferencia entre vivir y sentirse morir.

La misma certeza a sus 77 años

Lo que resulta especialmente llamativo de esta reflexión es que Springsteen no la formula como algo del pasado que ya superó. La cuenta como una verdad sobre sí mismo que sigue siendo válida. A los 77 años, después de décadas de éxito, de giras interminables, de reconocimientos de todo tipo, la música sigue siendo para él esa conexión que encontró de adolescente y sin la cual algo esencial dejaría de funcionar.

Hay personas que encuentran esa conexión en la religión, en el deporte, en una comunidad, en el arte. La forma varía. La necesidad de fondo es la misma: pertenecer a algo más grande que uno mismo, sentir que lo que ocurre dentro tiene algún eco en el exterior. Springsteen encontró la suya en el rock. Y lleva más de medio siglo devolviéndosela a quienes la escuchan.