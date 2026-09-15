Festival Jardín de las Delicias Madrid 2026: cartel, conciertos, fechas y todo sobre uno de los grandes festivales del otoño

Aunque el verano parece ya cosa del pasado para muchas personas, lo cierto es que en Madrid los planes que tienen que ver con estar al aire libre no cesan y de hecho, mientras la capital se prepara para la residencia de varios días de Shakira, además llega una nueva edición del Jardín de las Delicias, que es el festival que regresa este mismo viernes a Ciudad Universitaria. Dos días de conciertos, con Dani Martín, Viva Suecia, Nil Moliner, Taburete, Dorian, Sexy Zebras y Despistaos, entre otros artistas confirmados.

Un festival que, aunque dure poco, espera mucha afluencia de público. El Ayuntamiento de Madrid cifra unos 28.300 asistentes cada día, de modo que podemos hacernos una idea de cómo va a ser el evento y además estar preparados.

De hecho, al margen de saber cómo comprar entradas, o cómo llegar, también es importante tener en cuenta el dispositivo especial de movilidad, con cortes y cambios de tráfico y autobuses específicos para facilitar la llegada y, sobre todo, la vuelta a casa. De este modo, toma nota porque os damos ahora fechas, horarios, artistas y opciones para llegar al Jardín de las Delicias 2026 y no perderte nada de estos dos días de música en Madrid para, de alguna manera, recibir el otoño por todo lo alto.

Cuándo y dónde se celebra el Jardín de las Delicias 2026

El festival tendrá lugar en el Complejo Deportivo Cantarranas de la Universidad Complutense de Madrid, en los campos de rugby situados detrás de la Facultad de Ciencias de la Información.

Los horarios generales serán los siguientes:

Viernes 18 de septiembre: puertas a las 15:00 horas y comienzo a las 15:15.

puertas a las 15:00 horas y comienzo a las 15:15. Sábado 19 de septiembre : puertas a las 14:30 horas y comienzo a las 14:45.

: puertas a las 14:30 horas y comienzo a las 14:45. Fin de los conciertos: a las 02:00 horas los dos días.

Cierre del recinto: a las 04:00 horas.

Cartel del Festival Jardín de las Delicias por días

El cartel de este año vuelve a apostar principalmente por artistas españoles y está dividido entre las dos jornadas. Por eso, quien compre una entrada de día tendrá que fijarse bien en qué fecha actúan sus grupos o cantantes favoritos.

Viernes 18 de septiembre:

Dani Martín.

Nil Moliner.

Sexy Zebras.

Marlena.

Despistaos.

Club del Río.

Sábado 19 de septiembre:

Viva Suecia.

Taburete.

Dorian.

Marlon.

Inazio.

Besmaya.

Serko.

Qué habrá además de los conciertos

El Jardín de las Delicias no se limita a colocar varios escenarios en Cantarranas. La decoración del recinto se ha convertido con los años en una parte bastante reconocible del festival y en 2026 volverá a haber actividades y espacios que acompañarán a los conciertos durante toda la jornada.

Entre ellos estarán:

Instalaciones de luz y decoración inmersiva.

Pasacalles.

Actores caracterizados y performances.

caracterizados y performances. Espacios interactivos.

Zona de food trucks.

Opciones gastronómicas variadas, incluidas alternativas vegetarianas.

Vibra Mahou estará un año más en Jardín de las Delicias con una experiencia cinco estrellas para disfrutar entre amigos

Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias cinco estrellas en torno al directo, estará un año más presente en Jardín de las Delicias, el festival que despide el verano en Madrid a lo grande. Los asistentes más cerveceros podrán acercarse al stand de Vibra Mahou para disfrutar de talleres de tiraje con ‘Grifo en casa’, donde podrán poner a prueba sus habilidades para tirar la caña perfecta o aprender los secretos para hacerlo.

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Entradas para el Jardín de las Delicias 2026

A pocos días de que empiece el festival todavía es posible consultar y comprar las entradas desde la web oficial del Jardín de las Delicias. Hay entradas para un solo día y abonos para asistir tanto el viernes como el sábado, así que antes de elegir merece la pena comprobar qué artistas actúan en cada jornada. En cuanto al precio, las entradas de día se han movido en torno a los 50-65 euros y los abonos, aproximadamente, entre 90 y 120 euros. Estas cantidades sirven como referencia, ya que el importe que aparezca en el momento de comprar puede ser distinto.

Cómo llegar al Jardín de las Delicias

Si vas al festival, el propio Ayuntamiento de Madrid aconseja dejar el coche en casa. No es una recomendación extraña teniendo en cuenta que se esperan unas 28.300 personas al día y que durante las horas de mayor afluencia habrá restricciones de tráfico alrededor de Cantarranas.

Para llegar hay varias posibilidades:

Metro : Ciudad Universitaria (línea 6) es la parada más cercana. También se puede utilizar Moncloa (líneas 3 y 6).

: Ciudad Universitaria (línea 6) es la parada más cercana. También se puede utilizar Moncloa (líneas 3 y 6). Autobús: por la zona pasan las líneas 46, 82, 83, 132, 133, 160, 161, 162 y 164 de la EMT, además de otras líneas.

por la zona pasan las líneas 46, 82, 83, 132, 133, 160, 161, 162 y 164 de la EMT, además de otras líneas. BiciMAD : hay estaciones junto al Metro de Ciudad Universitaria, la Facultad de Biología y en Profesor Aranguren, 1.

: hay estaciones junto al Metro de Ciudad Universitaria, la Facultad de Biología y en Profesor Aranguren, 1. Taxi: la parada más próxima está en Doctor Severo Ochoa.

Y durante esos días habrá una opción más pensada precisamente para quienes vayan al festival: la línea especial 741 Moncloa-Cantarranas. Serán autobuses 100 % eléctricos que pasarán aproximadamente cada 12 minutos. Para la ida, el servicio funcionará de 14:00 a 21:30 horas tanto el viernes como el sábado. La vuelta se mantendrá durante la madrugada: de 00:00 a 03:00 horas tras la jornada del viernes y de 00:30 a 03:00 horas después de los conciertos del sábado.

Cortes de tráfico durante el festival

Ir en coche puede resultar bastante menos práctico. En los momentos de mayor afluencia se han previsto restricciones en varias calles próximas al recinto:

Arquitecto López Otero con Pintor Greco : acceso peatonal y para vehículos autorizados.

: acceso peatonal y para vehículos autorizados. Arquitecto López Otero con avenida de la Complutense : acceso exclusivamente peatonal durante los cortes.

: acceso exclusivamente peatonal durante los cortes. Eduardo Saavedra: restricciones en la entrada posterior hacia la Facultad de Ciencias de la Información y la zona deportiva.

Además, no se podrá estacionar en Arquitecto López Otero, desde la avenida de la Complutense hasta Pintor el Greco, en ambos lados de la calle. Los cortes podrán cambiar dependiendo de la cantidad de público que haya en cada momento. Quien necesite acudir en vehículo privado tiene cerca el aparcamiento público Ramón y Cajal, que dispone de 1.498 plazas de rotación. Aun así, con casi 30.000 personas previstas cada día, Metro y autobús parecen las opciones más sencillas.

Madrid tiene así por delante dos de sus últimas grandes noches de festivales antes de la llegada del otoño. El viernes 18 y el sábado 19 de septiembre, Cantarranas volverá a llenarse de música con un cartel que va de Dani Martín y Despistaos a Viva Suecia, Taburete o Dorian.