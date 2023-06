Dani Martín se sincera sobre el lado oscuro de su carrera en la música

Dani Martín se ha sincerado en una entrevista con El País, con motivo de la presentación de El Camino, una serie-documental de ocho capítulos en la que conversa con otros artistas sobre la industria de la música y sus dificultades a la hora de abrirse camino en ella.

A pesar de que actualmente Dani Martín se encuentra retirado de los escenarios, porque tras una inmensa gira le apetece dedicarse a otras cosas, el artista asegura encontrarse “el momento más feliz” de su vida y que de momento no tiene fecha de regreso a los escenarios.

“Estando en el momento más álgido del canto, he decidido que mi inquietud va por otro lado y que quiero estar solo. Mi familia, amigos, la industria… todos me decían que estoy loco, que aprovechara ese momento. Y yo dije: ‘Sí, lo voy a aprovechar, pero haciendo esto, que es lo que me pide mi cuerpo. Y, sinceramente, es el momento más feliz de mi vida, donde me estoy conociendo como hombre, como persona, como ser humano y como músico”, asegura.

“Me apetece estar conmigo y amplificar un montón de historias que creo que son super interesantes”, asegura sobre su nuevo documental, que estará disponible a partir del 15 de junio en Movistar. «Es gente que está haciendo el camino sin coger ningún atajo y eso es lo que me gusta», expresa.

Además se sincera los momentos más duros de su carrera, pues a pesar del éxito, también ha habido momentos muy duros. “He sufrido, me han robado dinero, pero no me han robado la ilusión”, recuerda sobre su antiguo mánager, Tibu, quien cumplió más de cuatro años de prisión por apropiación indebida de 220.000 euros.

“Hasta la gente mala que se ha aprovechado de nosotros me ha enseñado algo. Por eso monté mi oficina y no tengo mánager. Prefiero gestionar todo desde mi círculo, desde la gente que quiero y me ha demostrado que somos un equipo y que, gracias a ellos, cada vez que sacamos un disco o hacemos una gira, todo funciona como un reloj suizo”, añade el artista.