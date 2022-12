Dani Martín vuelve a sus orígenes. El artista madrileño realizará este miércoles 7 de diciembre un concierto en La Riviera, por un único motivo: porque le da la gana. Así se lo anunció a sus fans hace apenas unos días, agotando las entradas para su concierto en la emblemática sala madrileña en tan solo 15 minutos.

Tras un año inmejorable a nivel profesional, con una gira en la que ha colgado el cartel de sold out cinco veces en el Wizink Center, y en la que ha llevado su música a los mejores escenarios de nuestro país, Dani Martín se despide del 2022 con un concierto muy especial.

De esta forma, en tan solo unas horas volverá a actuar en el mismo lugar donde cumplió uno de sus primeros sueños: llenar una sala. Una forma de despedirse de una de las giras más especiales de su carrera, terminándola donde un día empezó.

“Acabar donde un día empezaste, donde mis seguidores me regalaron la ilusión que siempre había soñado: llenar una sala. Venimos de las salas, de los técnicos que llevan más de 20 años cerquita de mi proyecto, de los promotores… Esta ha sido la gira de los 5 Wizink llenos, de los dos Sant Jordi petados, de tocar en festivales y sentir que la música era el vehículo capaz de transportarnos donde queríamos, de los más de 30 ‘sold out’», comienza a explicar en un texto publicado en sus redes sociales.

«Hay que acabar esta gira donde empezó todo, donde soñaba tocar. “Y por qué no haces otro Wizink? Y por qué no haces el Metropolitano el año que viene?” “Estáis en un momento dulce”», relata el artista en el mismo mensaje.

«Y precisamente, porque estamos en un momento dulce, nos despedimos de la mejor manera: tocando en la sala que me vio nacer, La Riviera. Cantando las canciones que no hemos tocado en la gira: esas que siempre pedís, esas que son tan vuestras, esas que hace tanto no tocamos. Volver a los orígenes por un único motivo: xq me da la gana», concluye. Toda una declaración de intenciones antes de un concierto que recordará siempre.