Concierto de Aitana en el Movistar Arena 2026: fechas, horarios y entradas para el Cuarto Azul World Tour

Cuatro conciertos en apenas cinco días. Aitana desembarca por fin en Madrid este mes de septiembre y lo hace con el Movistar Arena lleno en todas sus fechas. La cantante actuará el 11, 12, 14 y 15 de septiembre de 2026 dentro del Cuarto Azul World Tour, la gira que estrenó en mayo y con la que lleva meses recorriendo España.

Madrid llega, además, en un momento importante del recorrido. Después quedarán las dos noches de Bilbao y Aitana pondrá rumbo a Latinoamérica. Antes toca pasar por la capital con el nuevo espectáculo, 27 canciones como referencia a partir de los conciertos ya celebrados y cuatro noches para las que ya no quedan entradas, aunque si tienes previsto ir será bueno que tengas controlados los horarios y cómo llegar.

Cuándo son los conciertos de Aitana en Madrid

Hay dos tandas y también dos horarios diferentes. Los primeros conciertos serán el viernes 11 y el sábado 12 de septiembre. En ambos casos, el Movistar Arena tiene prevista la apertura de puertas a las 19:30 horas y el comienzo del espectáculo a las 21:00 horas.

El domingo no hay concierto. Aitana regresará al escenario el lunes 14 y repetirá el martes 15 de septiembre. Esos dos días todo se adelanta media hora: puertas a las 19:00 horas y comienzo a las 20:30 horas. Son los horarios que aparecen publicados para las cuatro fechas, aunque el recinto los señala como estimados. Conviene tenerlo en cuenta, especialmente si se tiene previsto llegar con el tiempo justo.

Las noches madrileñas llegan después de los cuatro conciertos de Barcelona de los días 4, 5, 7 y 8 de septiembre. Una vez terminada la cita en la capital, la siguiente parada será Bilbao, los días 18 y 19.

Ahí acabará el tramo español antes de viajar a Santiago de Chile, Buenos Aires y varias ciudades mexicanas. Más adelante será el turno de Nueva York, Miami, Lisboa, Milán, Londres y París.

Entradas para Aitana en el Movistar Arena

Aquí hay pocas buenas noticias para quien todavía no tenga localidad. Los conciertos del 11, 12, 14 y 15 de septiembre están agotados. Las cuatro noches aparecen como sold out y la venta ordinaria está cerrada. Lo mismo ha pasado para los conciertos de Barcelona que se celebran ahora, también las entradas estaban agotadas desde hace meses.

La opción que queda es estar pendiente de posibles novedades en fechas en otras ciudades de cara a los próximos meses. En la web oficial de Aitana se puede consultar el estado de la gira y acceder a la lista de espera por si se produjeran cambios o aparecieran nuevas localidades. También hay que prestar atención a las normas de acceso. Los menores de 14 años deberán acudir acompañados por un adulto responsable.

La demanda encaja con el momento que atraviesa la cantante. El Cuarto Azul World Tour comenzó el pasado 9 de mayo en Roquetas de Mar y llegó después de sus grandes citas en estadios de 2025. Para esta nueva etapa se ha preparado un montaje específico, con un escenario que reproduce diferentes espacios de una casa o habitación.

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Qué canciones cantará Aitana en Madrid

No hay que dar por hecho que Madrid vaya a escuchar exactamente las mismas canciones que sonaron en el estreno de la gira. Los repertorios pueden cambiar. Aun así, los conciertos que ya se han celebrado, permiten hacerse una idea bastante aproximada con unos 27 temas y el peso evidente de El Cuarto Azul. De este modo, es de esperar que escuchemos Segundo intento, Duele un montón despedirme de ti, No te has ido y ya te extraño, Trankis, Cuarto Azul, Cuando hables con él y Desde que ya no hablamos así como sus grandes «hits» Superestrella o 6 de febrero. Pero Aitana tampoco deja atrás canciones de otros discos. Vas a quedarte, Formentera, Mon Amour, 24 Rosas, Gran Vía y Las Babys forman parte del espectáculo, junto a Lia, La chica perfecta, y Conexión Psíquica. Y luego pueden haber sorpresas, y como no, nuevas coreografías y un montaje visual que sorprenda.

Cómo llegar al Movistar Arena de Madrid

El recinto está en la avenida de Felipe II, en el barrio de Salamanca. Para una noche con miles de personas entrando y saliendo prácticamente a la vez, el Metro evita buena parte de las complicaciones del tráfico de la zona. Las estaciones que quedan más cerca son Goya, líneas 2 y 4, y O’Donnell, línea 6. También llegan numerosos autobuses de la EMT, entre ellos las líneas 2, 15, 21, 28, 30, 43, 53, 56, 63 y 71.

Quienes prefieran ir en coche tiene un aparcamiento público debajo del recinto, además de otros parkings en los alrededores. Para llegar en taxi o utilizando el GPS, las referencias recomendadas por la propia organización del Movistar Arena, son calle Jorge Juan, 99, y calle Goya, 90. Y un último detalle para evitar despistes: los dos primeros conciertos empiezan a las 21:00 y los dos últimos a las 20:30. Con las cuatro fechas agotadas, lo aconsejable será llegar con margen al Movistar Arena y es de espera que incluso con asiento reservado, las colas a las puertas del Movistar Arena sean largas, de modo que se aconseja llegar con tiempo.