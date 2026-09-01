Conciertos de Aitana en España: fechas, horarios, duración y las canciones que sonarán en directo

Aitana vive el momento más internacional de su carrera. La cantante catalana, que saltó a la fama en 2017 tras quedar segunda en Operación Triunfo, presenta en directo Cuarto Azul, su cuarto álbum de estudio, dentro del Cuarto Azul World Tour, la gira con la que este 2026 recorre buena parte de España antes de dar el salto a Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. El tramo español del tour arrancó el pasado mes de mayo y suma paradas en ciudades como Roquetas de Mar, Murcia, Valencia, Sevilla o Zaragoza, aunque son Barcelona y Madrid las plazas que concentran el mayor número de conciertos.

Cuándo son los conciertos de Aitana

Tras meses de gira por toda la geografía española, Aitana llega a las dos ciudades con mayor tirón de público. En Barcelona, la artista actuará durante cuatro noches: el 4, 5, 7 y 8 de septiembre de 2026, todas ellas a las 21:00 horas.

Después de su paso por Cataluña, el foco se traslada a la capital. Los conciertos de Aitana en Madrid tendrán lugar los días 11, 12, 14 y 15 de septiembre, también a las 21:00 horas, con la apertura de puertas a partir de las 19:30 h. Tras Madrid, la gira todavía tendrá dos citas más en Bilbao, los días 18 y 19 de septiembre, antes de cruzar el Atlántico.

La magnitud del evento también se deja notar en la movilidad. OUIGO estima que los conciertos de Aitana en Madrid y Barcelona generarán un tráfico de más de 61.400 viajeros en sus trenes desde todos sus destinos, un impacto significativo en la movilidad durante esas fechas.

Dónde son los conciertos

En Barcelona, Aitana repite escenario con el Palau Sant Jordi, el pabellón olímpico situado en la Montaña de Montjuïc que ya la vio hacer historia en 2019, cuando se convirtió en la primera artista salida de OT en llenar este recinto. Con capacidad para cerca de 18.000 espectadores, es el mayor pabellón cubierto de España y un escenario que la cantante conoce bien.

En Madrid, el escenario elegido es el Movistar Arena, el antiguo Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, situado en el barrio de Goya, en pleno distrito de Salamanca. El recinto, que en los últimos meses ha ampliado su aforo hasta superar los 17.000 espectadores en formato concierto, se ha consolidado como una de las salas de referencia para las grandes giras internacionales que pasan por la capital, con buena conexión gracias a la línea 2 y 6 de Metro (Goya/O’Donnell) y numerosas líneas de autobús.

Entradas: cuánto cuestan y cómo comprarlas

Conseguir localidad para ver a Aitana este septiembre no es tarea fácil. Las cuatro fechas de Barcelona están agotadas desde hace meses en los canales oficiales, y en Madrid la demanda ha sido tan alta que, en varias de las fechas, la propia artista habilitó una lista de espera a través de su tienda oficial para quienes no consiguieron entrada en la venta general.

Quien todavía quiera asistir puede recurrir al mercado de reventa, donde los precios oscilan en función de la fecha y la ubicación dentro del recinto. Se recomienda comprar siempre a través de canales oficiales o plataformas de reventa verificadas, como Ticketmaster o las webs propias de cada recinto, para evitar fraudes.

Qué canciones va a cantar Aitana

El repertorio de esta etapa de la gira gira en torno a Cuarto Azul, el álbum que la artista publicó en mayo de 2025 y que supuso un giro hacia sonidos más introspectivos, entre el pop, el synth-pop y la balada. En el show no faltan los singles que han marcado el disco, como «Segundo intento», «Sentimiento natural», «6 de febrero» o «Superestrella», además de temas como «Cuando hables con él», que la cantante ya adelantó en directo en los últimos meses.

Junto al material más reciente, el concierto también repasa los grandes himnos de su carrera, con clásicos como «Vas a quedarte», o «Mon Amour (Remix)». Un recorrido pensado para combinar la faceta más pop y bailable de Aitana con los momentos más íntimos de su nuevo disco.

Cuánto dura el concierto

La organización no ha confirmado de forma oficial la duración exacta del show, pero si se toma como referencia el desarrollo de sus anteriores giras y residencias, el espectáculo se mueve habitualmente entre hora y media y dos horas de duración, repartidas en distintos bloques temáticos que alternan puesta en escena, cambios de vestuario y momentos más acústicos junto al repertorio de baile.