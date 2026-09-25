Un agricultor murciano vierte 20.300 m3 de salmuera al Mar Menor: ahora se enfrenta a 15 meses de cárcel y multas por valor de 7.800€

Un agricultor de Santiago de la Ribera, en San Javier (Murcia), ha sido condenado a 15 meses de prisión por el vertido de 20.300 metros cúbicos de salmuera al Mar Menor.

La descarga se produjo entre 2015 y 2017 desde una desalobradora que carecía de autorización y estaba instalada en una explotación agrícola de 16 hectáreas.

Condenado por verter 20.300 metros cúbicos de salmuera al Mar Menor

La Audiencia Provincial de Murcia ha dictado una sentencia de conformidad por la que el agricultor también deberá afrontar una multa de 900 euros y distintas indemnizaciones derivadas de los daños ocasionados.

La resolución contempla además una inhabilitación de 9 meses para ejercer como agricultor o desempeñar funciones de administrador o gerente de empresas agrícolas.

El acusado reconoció durante el juicio que utilizaba una desalobradora sin el permiso exigido por la Confederación Hidrográfica del Segura. La instalación se encontraba en su explotación de San Javier y generaba salmuera como residuo del tratamiento del agua destinada al regadío.

Entre 2015 y 2017, el volumen de vertido alcanzó los 20.300 metros cúbicos. La salmuera llegaba a la laguna por filtración.

¿Qué ocurrió con la salmuera vertida al Mar Menor?

La desalobradora funcionaba sin la autorización correspondiente y el residuo terminaba en un embalse que no estaba impermeabilizado. Desde allí, la salmuera se filtraba hasta alcanzar el Mar Menor.

La resolución judicial considera que esta actuación provocó daños medioambientales y generó un riesgo grave para la calidad de las aguas superficiales y subterráneas.

La indemnización fijada en la sentencia asciende a 7.800 euros. De esa cantidad, 4.600 euros corresponden al Estado por los daños causados y otros 2.300 euros a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. A esta cantidad se suma una multa de 900 euros.

¿El agricultor tendrá que entrar en prisión?

Aunque la condena establece 15 meses de cárcel, la Audiencia Provincial ha acordado suspender su cumplimiento durante dos años. El agricultor no tendrá que ingresar en prisión durante ese periodo siempre que respete las condiciones fijadas y no vuelva a delinquir.

La suspensión no elimina la condena. El acusado mantiene las obligaciones económicas establecidas por el tribunal y deberá cumplir también la inhabilitación profesional de 9 meses. Agronews señala que la suspensión de la pena se vincula al hecho de que la condena de prisión sea inferior a dos años.

Una investigación sobre los vertidos agrícolas

El caso se enmarca en las investigaciones relacionadas con explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena y el uso irregular de pozos, regadíos y desalobradoras. Concretamente, forma parte del denominado caso Topillo, una investigación que alcanza a cerca de 80 explotaciones por posibles conductas contaminantes similares.

La sentencia concreta así las consecuencias de uno de los procedimientos vinculados a estas actuaciones: 15 meses de prisión suspendida, una multa de 900 euros, 7.800 euros de indemnización y 9 meses de inhabilitación profesional.

El elemento central de este caso fue el vertido de salmuera producido durante dos años mediante una instalación que carecía del permiso de la Confederación Hidrográfica del Segura.

El Mar Menor afronta desde hace años problemas relacionados con la calidad de sus aguas y los aportes contaminantes de su entorno. La gestión agrícola es fundamental para proteger este ecosistema.