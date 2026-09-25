El tomate que llevan más de un siglo cultivando los agricultores de un pueblo de Aragón a 700 metros de altitud y nadie más conoce en el resto de España

Una cosa maravillosa (aunque preocupante) de la agricultura española es que tenemos variedades que sobreviven gracias al esfuerzo de unos pocos agricultores. En Alacón, un pueblo turolense de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos, tenemos un ejemplo claro con el tomate.

En concreto, hablamos del tomate de colgar de Alacón, que se cultiva a unos 700 metros de altitud y que puede conservarse durante peses, pese a las inclemencias meteorológicas.

De hecho, los frutos se recolectan maduros entre agosto y septiembre, pero una parte de la cosecha no se consume inmediatamente, sino que se guarda para los meses siguientes. Aun así, fuera de Alacón casi nadie los conoce.

El tomate de un pueblo de Teruel que casi nadie en España conoce

La huerta de Alacón ha desempeñado históricamente un papel importante gracias al agua procedente del manantial de San Miguel, que ha permitido mantener una considerable diversidad de hortalizas a pesar de encontrarse en un entorno situado a unos 700 metros sobre el nivel del mar.

Según recoge Alimentación del Presente, el tomate de colgar se ha cultivado de forma ininterrumpida en Alacón durante más de un siglo. José Lázaro, vecino de la localidad y conocedor de esta variedad, ha explicado que antiguamente estaba muy extendida entre las familias del pueblo.

No obstante, con el éxodo rural la variedad se redujo considerablemente y ya sólo unos pocos la trabajan. Además, fuera de Teruel casi nadie ha oído hablar de ella.

Esto es especialmente dramático si se tiene en cuenta que para cultivar esta variedad autóctona de tomate se usan técnicas tradicionales.

Por ejemplo, en lugar de extraer y almacenar siempre las semillas por separado, se escogen algunos de los mejores tomates durante el invierno y, llegado el momento de preparar el semillero, se abren para depositar directamente sus semillas en la tierra.

Cuál es la principal ventaja del tomate de Alacón típico de Aragón

No es casualidad que este tomate haya resistido en un municipio marcado por la montaña y el frío. El tomate de Alacón puede guardarse durante meses y mantienen el sabor.

De hecho, los ensayos realizados por la Red de Semillas de Aragón han destacado su extraordinaria duración en fresco. En determinadas condiciones, el tomate de Alacón ha llegado a conservarse hasta 16 meses.

Eso sí, para conseguirlo es especialmente importante recolectar el fruto en seco. La razón es que la humedad durante las últimas cosechas puede reducir su vida útil, mientras que los tomates recogidos en las primeras tandas tienen generalmente una mayor capacidad de almacenamiento.

Cómo es el tomate de Alacón y por qué deberías probarlo

Desde el punto de vista gastronómico, el tomate de Alacón tiene una piel resistente que favorece su conservación, pero mantiene al mismo tiempo una pulpa muy jugosa. De hecho, los estudios de caracterización de la Red de Semillas de Aragón también han registrado contenidos de azúcar de hasta 7,5 grados Brix.

Normalmente se comía durante los meses en los que ya no hay tomates en la huerta. Además, al estar ligado al invierno, es común en guisos y caldos, aunque puede cocinarse frito como acompañamiento.

En todo caso, su única ventaja no sólo es la resistencia, ya que el sabor puede rivalizar con el de cualquier otro tomate. Si le das una oportunidad, vas a disfrutarlo.