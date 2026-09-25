Tráiler de ‘Sed de sangre’: Johnny Depp se rodea de actores españoles en su regreso a Hollywood

Han pasado cuatro años desde que Johnny Depp ganó la demanda por difamación contra su exesposa Amber Heard. Un litigio mediático que por el camino terminó con presencia actoral en franquicias como Animales Fantásticos y dónde encontrarlos o su presencia en la saga Piratas del Caribe (aunque todo parece indicar que volverá en algún momento). Durante el proceso, el tres veces nominado al Premio de la Academia no ha estado quieto. El ostracismo perpetuado por la meca del celuloide ha sido evidente, con un Depp que ha tenido que refugiarse en Europa para sus proyectos. Ahora, tras la francesa Jeanne du Barry y la producción británica Modigliani, tres días en Montparnasse, la marginada estrella vuelve a Hollywood con Sed de sangre, el thriller de venganza en el que se ha rodeado de varios intérpretes españoles. De Penélope Cruz a Arón Piper.

Producida por Lionsgate y dirigida por Marc Webb (500 días juntos, Blancanieves), en Sed de sangre el actor de Eduardo Manostijeras y Charlie y la fábrica de chocolate vuelve a hacer gala de la ya clásica hipercaracterización con sus personajes. Con barba blanca y pelo canoso recogido con una coleta, Depp mantiene una mirada desafiante en el primer tráiler de un filme que también tiene acento patrio en la fotografía, con la presencia de Javier Aguirresarobe (Mar adentro, Los otros), ganador de seis premios Goya.

La cinta supone la tercera ocasión en la que Depp y Cruz trabajan juntos, años después de haber coincidido en Blow y en Piratas del Caribe: En mareas misteriosas. En el elenco figura del mismo modo la estrella de Outer Banks, Madelyn Cline, el hispano-argentino Juan Diego Botto, la estadounidense Anika Boyle y los actores españoles Manu Ríos y Javier Botet.

Tráiler de ‘Sed de sangre’

Aunque gran parte de la trama está ambientada en Zúrich, Suiza, el rodaje se ha producido principalmente en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias. El adelanto es todo lo que promete su planteamiento temático, con el misterioso personaje de Depp hastiado por su pasado y sumido en una oscura espiral de venganza que lo llevará a enfrentarse a todos y cada uno de sus enemigos.

Sed de sangre nos pone en la piel de Lorna (Cline), la camarera de un barco que lidia con el duelo de haber perdido a su pareja. Su vida da un vuelco cuando conoce a Kelly (Depp), un misterioso pasajero que se pasa los días bebiendo. A partir de ese encuentro, la acción se traslada a tierra firme, arrastrando a ambos personajes a una red criminal que está liderada por el rol que encarna Penélope Cruz.

Un Johnny Depp que vuelve a Hollywood

Sed de sangre está programada para llegar a los cines norteamericanos el 26 de marzo de 2027.

First poster for ‘EBENEZER’, a new film based on ‘A Christmas Carol’ starring Johnny Depp. “Before he was Scrooge, he was Ebenezer” pic.twitter.com/TYypnLEzAI — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 23, 2026

Mucho antes, lo veremos en otra producción hollywoodiense, la adaptación de Charles Dickens, Scrooge y los fantasmas de la Navidad. Título en el que se pondrá a las órdenes de Ti West (director de la trilogía X), volverá a transformar radicalmente su aspecto, y donde compartirá pantalla con otras estrellas de la industria como Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Ian McKellen y Tramell Tillman, entre otros. Se estrenará en España el próximo 13 de noviembre.