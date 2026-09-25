Kiko Rivera entrega a Francisco las cabezas de toro de Paquirri que recibió como herencia: «Estarán en un lugar especial»

Lo que durante muchísimos años parecía imposible por fin se ha hecho realidad. Este jueves, 24 de septiembre, Francisco Rivera ha recuperado una parte muy especial del legado de Paquirri, su padre, fallecido en 1984 a causa de una grave cornada en la plaza de toros de Pozoblanco, Córdoba. El esperado momento ha tenido lugar gracias a Kiko Rivera, quien ha cumplido con su promesa de entregar a su hermano las cabezas de toro que pertenecieron al recordado diestro y que formaban parte de su herencia. Un gesto cargado de significado para Francisco, quien durante años ha expresado públicamente su deseo de recuperar algunos objetos de su progenitor.

«Gracias, Kiko. Después de años de perder la ilusión de tener algo de papá, esto dice mucho de ti y muy bueno. Me has tocado el corazón y siempre lo voy a recordar. Estarán en un lugar especial. Papá hoy está muy feliz», escribía Francisco en su perfil oficial de Instagram. Junto a estas palabras, Francisco añadía una fotografía en la que aparecía con el DJ. Ambos posaban visiblemente sonrientes junto a las dos cabezas de toro, las cuales se encontraban en el coche donde iban a ser trasladadas hasta el que será su nuevo hogar a partir de ahora.

Como era de esperar, el post no ha tardado en acumular numerosos comentarios y reacciones. Varios rostros conocidos han querido sumarse a la alegría de los dos hermanos y celebrar un momento especialmente significativo para una de las sagas más populares de nuestro país. Cristina Cifuentes, Makoke, Remedios Cervantes, Rafael Rubio, Antonio Canales o Juan Peña han sido solo algunos de los que han reaccionado públicamente al gesto de Kiko Rivera, junto a más de un centenar de internautas que también han querido mostrar su emoción ante este inesperado desenlace. «Cuánto me alegro», «Me alegro mucho», «Un abrazo enorme», «Ya era hora», «A las buenas personas como tú, al final le pasan cosas buenas», «Me alegro mucho, sobre todo por vuestro padre», escribían algunos de ellos.

Fue el pasado mes de mayo cuando salió a la luz que Kiko Rivera había asaltado la finca de Cantora y que se había llevado un importante botín, donde se encontraban las siete cabezas de toros que estaban en el salón principal y que pertenecían a Paquirri. En julio de este mismo año, fue el propio Francisco quien dijo públicamente que había recibido un mensaje muy cariñoso de su hermano, diciéndole que iba a repartir las cabezas entre él y su hermano Cayetano. «Yo ya había abandonado la esperanza, pero es un detalle que dice mucho de su parte. Una buenísima noticia», decía ante las cámaras.

Finalmente, el hijo de la tonadillera ha cumplido con su palabra y, sin duda, parece que ha conseguido que se lleve a cabo una reconciliación familiar. Aunque lo cierto es que hay muchos que se preguntan cómo le habrá sentado a su madre, Isabel Pantoja, que haya repartido entre sus hermanos estas cabezas de toro. Y más ahora que parece que han conseguido dejar a un lado las diferencias del pasado.