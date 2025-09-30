El 26 de septiembre de 1984, Francisco Rivera Paquirri perdió la vida en la Plaza de Toros de Pozoblanco tras una mortal cogida por parte de Avispado, un toro de la Ganadería Sayalero y Bandrés. El fallecimiento del torero supuso un enorme impacto emocional pero, sobre todo, dio paso a un pulso por una de las herencias más impresionantes de nuestro país. El pasado lunes 29 de septiembre, en la nueva entrega de El Precio de, quisieron hacer balance sobre este asunto. «Era la octava fortuna del país», explicó el periodista Juanele Zafra. Según publicó El País en aquella época, el patrimonio del diestro estaba valorado en más de 1.000 millones de pesetas, por aquel entonces. Así pues, esa fortuna tenía que ser repartida entre su primera mujer, Carmina Ordoñez, Isabel Pantoja, con quien llevaba un año y medio casado, y el resto de la familia Rivera.

A pesar de todo, como relató la periodista Sandra Aladro, lo cierto es que «Isabel Pantoja lo quería todo para ella». Tras la muerte de Paquirri, las tensiones no tardaron en surgir. Durante su paso por El Precio de, Antonio Rossi confirmó que la tonadillera estaba más que dispuesta a forzar un acuerdo: «Jugaba a llevarse lo máximo, con la finca de Cantora como objetivo principal». Acto seguido, el colaborador de televisión quiso ir mucho más allá: «Ese lugar simbolizaba su matrimonio, y no quería renunciar a él». En este programa presentado por Santi Acosta quisieron hacer hincapié de la tensión que se respiraba el día del reparto de las tres partes de la herencia: «No se cruzaron en ningún momento. El abogado iba de un cuarto a otro con los documentos y nadie salió satisfecho», explicó Juanele Zafra. A pesar de todo, la tonadillera consiguió su cometido, que era quedarse con Cantora y parte de esa herencia.

Según analizaron en el programa presentado por Santi Acosta, el testamento del diestro gaditano no se cumplió al pie de la letra. Al parecer, dejó por escrito que sus bienes en América fuesen repartidos entre sus hijos cuando cumpliesen 23 años. Según Aladro, «tampoco se respetó».

Este dato ha avivado, aún más, la polémica que se generó en torno a la gestión que se hizo de la herencia del torero. Antonio Rossi no dudó en aprovechar la ocasión para hacer hincapié en la supuesta codicia de la tonadillera, que quedó presente en muchos momentos un tanto delicados: «De cuerpo presente Paquirri, ella se quedó con su reloj y se lo entregó a su hermano, como si fuera suyo».

Sandra Aladro quiso aportar más detalles sobre la herencia, haciendo balance de cómo actuó la madre de Kiko Rivera: «Isabel Pantoja se quedó con casi la mitad de la fortuna. Hablamos de unos 40 millones de euros actuales». Unos detalles verdaderamente sorprendentes que dejan claro que