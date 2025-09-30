Alcaraz es una apisonadora: también abrasa a Fritz y conquista su primer título en Tokio

Se ha instalado Alcaraz en la sana costumbre de, cada vez que llega a una final, ganarla. En Tokio rinde a Fritz y consigue su octavo título del año en diez finales. Conquista además tierra inhóspita para él, pues nunca había ganado el torneo porque nunca había competido en el país nipón. Ha sido llegar y conquistar. Ni rastro de las dolencias físicas ni limitaciones tenísticas. ¿Tobillo? ¿Qué tobillo? Alcaraz ha pasado de estar entre algodones a ganar el torneo en apenas cinco días.

La belleza había acompañado a Alcaraz durante los partidos previos, tuvo que remangarse ante Ruud en semifinales y aplicarse ante Fritz. Su partido fue un híbrido entre la clase y la práctica. Más de lo segundo en el primer set y más de lo primero en la segunda manga. Porque cuando parecía que su rival sacaba la bandera blanca de la rendición, el murciano le dio una vida extra que luego le arrebató abrazado a la majestuosidad, con una dejada marca de la casa.

Fue sellar el título e ir a abrazarse con su equipo, con su fisioterapeuta a la cabeza. Juanjo ha hecho un trabajo inmaculado para evitar que el tobillo maltrecho del murciano aguantara en liza. Alcaraz no lo escondió. Se sentó en la silla y se quitó con un cuchillo, como el que corta jamón en la cena de Nochebuena, el vendaje que le permitía no perder movilidad. Fritz terminó rendido, buscando con la mirada en su banquillo respuestas a sus preguntas.

El estadounidense revivir los fantasmas de Alcaraz en San Francisco de hace una semana, cuando derrotó a Alcaraz en la Laver Cup. Comenzó abrazado a su servicio para mitigar el ímpetu del murciano, pero Alcaraz también salió con el mencionado en mente y consciente de hacia donde debía llevar el partido para hacer daño a su rival. Le costó más de lo esperado quebrar a un Fritz que levantó hasta cuatro bolas de break en el ecuador del set.

Pero la resistencia de Fritz tendría como límite el noveno juego de la primera manga. Ahí, a la sexta oportunidad, una derecha larga del californiano dio el ansiado break al número uno del mundo. Y Alcaraz no fallaría en el siguiente juego para, con su saque, cerrar el primer set (6-4), y acercarse un pasito más al título. Y más allá del aspecto anímico, el final del primer set dejó tocado también físicamente a Fritz, que tuvo que recibir asistencia médica en su pierna izquierda.

Alcaraz olió la sangre y aprovechó las dudas del californiano para, primero, quebrar su saque en el primer juego del segundo set y, después, consolidar la rotura. Había tomado la delantera Alcaraz en el marcador del segundo set y ya no la soltaría hasta el final del partido. De hecho, conseguiría aumentarla más con una segunda rotura en el quinto juego para sentenciar una final que apretaría Fritz con su único break con 5-2, le dio vida a Fritz hasta cerrar el partido al saque.