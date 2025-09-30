Cuánto dinero se lleva el ganador del ATP 500 de Tokio 2025: Alcaraz se juega un bonus millonario

Levanta el puño Alcaraz y recibe los vítores de una grada entregada a su samurái. Al público japonés, entregado, le gusta ver los partidos del murciano, así que Carlitos resuelve la encrucijada (3-6, 6-3, 6-4) de Ruud y les da otra dosis. La última posible, se cita en la final con Fritz después de una semana en Tokio marcada por un tobillo que ha pasado de la inmovilización a la amnesia física. Ni rastro de dolor ni limitaciones tenísticas. Alcaraz sigue su vuelo y aterriza en una nueva final, la novena consecutiva que a su vez es la décima de la temporada. ¿Quién le puede parar? Alcaraz oposita a llevarse el dinero de campeón en Tokio.

«Estaba jugando bien, así que la clave fue el decirme un par de cosas a mí mismo y tratar de jugar mejor desde ese entonces. Esa fue la clave: me tranquilicé a mí mismo, me calmé y empecé a verlo todo mucho más claro. A partir de ahí, fue a por ello. Tuve cuatro bolas de break en el primer set, así que sabía que iba a disponer de más oportunidades. Se trataba de mantenerme concentrado y todo lo fuerte que pudiera. Empecé a hablarme de manera positiva a mí mismo: esa fue la clave», señaló Alcaraz con toda la tranquilidad del mundo el murciano.

En la final le espera Fritz, quien le ganó en la Laver Cup hace apenas una semana. «Sé que está jugando a un gran nivel de tenis últimamente. En la Laver Cup lo demostró, frente a Zverev y frente a mí, y se siente muy cómodo y con mucha confianza en esta pista. Voy a intentar cambiar un par de cosas. Está claro que la velocidad de la pista y el ambiente son muy distintos a lo de San Francisco, pero va a ser un nuevo desafío para mí. Voy a intentar adaptar las cosas buenas que he hecho hoy y cambiar lo que no hice bien en la Laver Cup», añadió Carlitos.

Cuánto dinero reparte el ATP 500 de Tokio 2025 y cuánto se llevaría Alcaraz

El dinero a repartir en Tokio, al ser de categoría ATP 500, reparte menos que un Masters 1.000 y Grand Slam. No obstante, la cantidad es generosa. Alcaraz, al estar clasificado para la final, ya se ha garantizado un dinero cuantioso en Tokio. El finalista se asegura 225.000 dólares, unos 200.000 euros aproximados. Mientras que el campeón se embolsará 416.000 euros, cerca de 400.000 euros.

Además de los mencionados botines, Alcaraz aspira a llevarse más dinero en Tokio. La ATP reparte un bonus para el tenistas que más puntos ha conseguido en los torneos de categoría 500 que se disputan a lo largo del año. El circuito reparte tres millones de euros para los seis más puntuación han aglomerado a lo largo del curso. El murciano lidera con 1.400 puntos tras ser campeón en Róterdam y Queen’s, finalista en el Godó y cuartofinalista en Doha.

Reparto de dinero por rondas en el ATP 500 de Tokio 2025

A Alcaraz le persiguen De Miñaur y Rublev, a apenas 400 puntos, distancia que Carlitos aumentaría considerablemente si se impone en Tokio. Sería primordial porque los dos tenistas mencionados anteriormente todavía disputarán el ATP 500 de Viena, mientras que el murciano no competirá en ningún torneo más de dicha categoría. El tenistas que más puntos gane en los ATP 500 a final de temporada se llevará un millón de euros.

Alcaraz se juega el bonus y la cantidad de dinero repartida en Tokio, cuyo importe aumenta a medida que avanzan las rondas. Roza los 5.000 dólares para los tenistas que disputan la primera ronda de la Qualy, asciende a 8.900 en la última, y se dobla una vez iniciado el torneo. Llega a 17.350 dólares en primera ronda, 32.560 en segunda, 61.000 para los cuartofinalistas y en semifinales ya se alcanzan las tres cifras. Se incrementan hasta los 119.395 dólares, mientras que para el finalista y el campeón son los 225.000 y 416.000 dólares mencionados.