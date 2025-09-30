Carlos Alcaraz vs Fritz hoy, en directo: dónde ver gratis y por TV el partido de tenis de la final de Tokio 2025

Carlos Alcaraz se enfrenta este martes a Taylor Fritz en la final del ATP 500 de Tokio. El tenista murciano resolvió la encrucijada (3-6, 6-3, 6-4) de Ruud para darle otra alegría al público japonés, totalmente entregado, y otra dosis al meterse en una nueva final. Alcaraz saltará a la pista después de una semana en Tokio marcada por un tobillo que ha pasado de la inmovilización a la amnesia física.

Ni rastro de dolor ni limitaciones tenísticas. Alcaraz sigue su vuelo y aterriza en una nueva final, la novena consecutiva, que a su vez es la décima de la temporada ¿Quién le puede parar? Alcaraz oposita a llevarse el dinero de campeón en Tokio después de remontar en semifinales ante Ruud. «Me tranquilicé a mí mismo, me calmé y empecé a verlo todo mucho más claro. A partir de ahí, fue a por ello», aseguró el murciano.

En la final le espera Fritz, quien le ganó en la Laver Cup hace apenas una semana. «Sé que está jugando a un gran nivel de tenis últimamente. En la Laver Cup lo demostró, frente a Zverev y frente a mí, y se siente muy cómodo y con mucha confianza en esta pista. Voy a intentar cambiar un par de cosas. Está claro que la velocidad de la pista y el ambiente son muy distintos a lo de San Francisco, pero va a ser un nuevo desafío para mí», añadió Carlitos.

Alcaraz busca revancha ante Fritz

Alcaraz también aspira a llevar el bonus que reparte la ATP para el tenista que más puntos ha conseguido en los torneos de categoría 500 que se disputan a lo largo del año. El circuito reparte tres millones de euros para los seis más puntuación han aglomerado a lo largo del curso. El murciano lidera con 1.400 puntos tras ser campeón en Róterdam y Queen’s, finalista en el Godó y cuartofinalista en Doha.

A Alcaraz le persiguen De Miñaur y Rublev, a apenas 400 puntos, distancia que Carlitos aumentaría considerablemente si se impone en Tokio. Sería primordial porque los dos tenistas mencionados anteriormente todavía disputarán el ATP 500 de Viena, mientras que el murciano no competirá en ningún torneo más de dicha categoría. El tenista que más puntos gane en los ATP 500 a final de temporada se llevará un millón de euros.