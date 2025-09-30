Carlos Alcaraz vs Fritz hoy, en directo: dónde ver gratis y por TV el partido de tenis de la final de Tokio 2025
Carlos Alcaraz se enfrenta este martes a Taylor Fritz en la final del ATP 500 de Tokio. El tenista murciano resolvió la encrucijada (3-6, 6-3, 6-4) de Ruud para darle otra alegría al público japonés, totalmente entregado, y otra dosis al meterse en una nueva final. Alcaraz saltará a la pista después de una semana en Tokio marcada por un tobillo que ha pasado de la inmovilización a la amnesia física.
Ni rastro de dolor ni limitaciones tenísticas. Alcaraz sigue su vuelo y aterriza en una nueva final, la novena consecutiva, que a su vez es la décima de la temporada ¿Quién le puede parar? Alcaraz oposita a llevarse el dinero de campeón en Tokio después de remontar en semifinales ante Ruud. «Me tranquilicé a mí mismo, me calmé y empecé a verlo todo mucho más claro. A partir de ahí, fue a por ello», aseguró el murciano.
En la final le espera Fritz, quien le ganó en la Laver Cup hace apenas una semana. «Sé que está jugando a un gran nivel de tenis últimamente. En la Laver Cup lo demostró, frente a Zverev y frente a mí, y se siente muy cómodo y con mucha confianza en esta pista. Voy a intentar cambiar un par de cosas. Está claro que la velocidad de la pista y el ambiente son muy distintos a lo de San Francisco, pero va a ser un nuevo desafío para mí», añadió Carlitos.
Alcaraz busca revancha ante Fritz
Alcaraz también aspira a llevar el bonus que reparte la ATP para el tenista que más puntos ha conseguido en los torneos de categoría 500 que se disputan a lo largo del año. El circuito reparte tres millones de euros para los seis más puntuación han aglomerado a lo largo del curso. El murciano lidera con 1.400 puntos tras ser campeón en Róterdam y Queen’s, finalista en el Godó y cuartofinalista en Doha.
A Alcaraz le persiguen De Miñaur y Rublev, a apenas 400 puntos, distancia que Carlitos aumentaría considerablemente si se impone en Tokio. Sería primordial porque los dos tenistas mencionados anteriormente todavía disputarán el ATP 500 de Viena, mientras que el murciano no competirá en ningún torneo más de dicha categoría. El tenista que más puntos gane en los ATP 500 a final de temporada se llevará un millón de euros.
3-3
Alcaraz gana su saque
Carlitos se ha rehecho del varapalo del anterior juego y ha sacado adelante su saque para mantener la igualada en el marcador.
2-3
Alcaraz desperdicia tres bolas de break
Alcaraz tuvo hasta tres pelotas de break (0-40) para romper el servicio de su rival. Pero cometió varios errores y Fritz le terminó dando la vuelta.
2-2
Alcaraz resiste
Alcaraz resiste y saca adelante su saque para poner el 2-2. El español cerró el juego con un globo de auténtico genio, con 40-30 a su favor, al ver a Fritz en la red.
1-2
Fritz sigue al frente
Taylor Fritz continúa muy seguro con su saque y aunque Alcaraz volvió a colocarse 30-40, el estadounidense se llevó su servicio para seguir mandando en el partido (1-2).
1-1
Alcaraz salva una bola de break
Carlos ha empezado con problemas en su saque y ha tenido que salvar una bola de rotura (30-40) para llevarse su primer servicio el partido. Fritz ha arrancado fuerte.
0-1
Fritz empieza mandando con el saque
Taylor Fritz sacó adelante su primer turno de servicio para comenzar mandando en la final ante Alcaraz. El español logró ponerse 40-30 pero Fritz salvó los muebles.
¡COMIENZA EL PARTIDO!
Arranca la final del ATP 500 de Tokio. Empieza sacando Taylor Fritz.
Saltan los jugadores a pista
Carlos Alcaraz y Taylor Fritz saltan a la pista para disputar la final del ATP 500 de Tokio. Ambos buscan su primer título en su primera participación en el torneo.
Alcaraz gana el enfrentamiento directo
El balance entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz es favorable al tenista español por 3-1. Hasta la derrota reciente de Alcaraz en la Laver Cup, nunca había perdido con el estadounidense. Se habían enfrentado en el Masters 1000 de Miami 2023, Laver Cup 2024 y Wimbledon 2025, todos ellos cayeron del lado del murciano
Alcaraz busca revancha
Resulta llamativo que el murciano, que va de final en final, busque venganza, pero la Laver Cup así lo ha querido. En ella perdió su partido de individuales contra Fritz, ante el que se mide este martes en la final. Aquel partido fue determinante para que el Resto del Mundo conquistara la Laver ante Europa.
La décima de Alcaraz
El murciano afronta en Tokio la que será su décima final de la temporada que a su vez es la novena a la que disputa de manera consecutiva. Desde marzo, ha alcanzado la última instancia de cada torneo que ha disputado. En el Godó, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen’s, Wimbledon, Cincinnati, US Open y ahora Tokio.
¡Bienvenidos a la final entre Alcaraz y Fritz!
¡Buenos días! Nueva final de Alcaraz. Nada nuevo en el curso tenístico. El murciano se enfrenta a Taylor Fritz en Tokio a las 11:00 horas peninsular. El murciano ha dejado atrás sus dolencias en el tobillo y se ha reencontrado de nuevo con un gran tenis.
3-4
Fritz salva dos bolas de break
Taylor se ha puesto el mono de trabajo otra vez y ha salvado otro momento complicado. Alcaraz llegó a tener dos bolas de break, pero el estadounidense las salvó apoyado en su gran servicio y continúa mandando en el marcador.