¿Cuántos Grand Slam ha ganado Carlos Alcaraz?

Carlos Alcaraz sigue agrandando su leyenda en el mundo del tenis a base de coraje, corazón y títulos. El murciano, con una impecable actuación en la final del US Open 2025 ante Jannik Sinner, se proclamó campeón del cuarto Grand Slam de la temporada y, además, volvió a la cima del ranking mundial ATP, destronando a su vez al jugador italiano, que no pudo contrarrestar el recital de tenis que firmó el pupilo de Juan Carlos Ferrero ante la atenta mirada del público de Nueva York.

Cuántos Grand Slam tiene Alcaraz

Con su victoria en la ‘Gran Manzana’, el tenista español sigue escalando puestos y superando a grandes leyendas de este deporte en el palmarés de Grand Slams. Hasta el momento, el de El Palmar ha sumado un total de seis títulos de este calibre (dos Roland-Garros 2024 y 2025; dos Wimbledon 2023 y 2024; y dos US Open 2022 y 2025), tal y como logró Boris Becker, Jack Crawford o Stefan Edberg, entre otros, y se ha colocado a tan solo uno de Mats Wilander y John McEnroe, que conquistaron siete a lo largo de su trayectoria profesional. Sin embargo, el objetivo prioritario del murciano es alcanzar con el paso del tiempo al ‘Big Three’, Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer, que poseen en sus vitrinas 24, 22 y 20, respectivamente.

El palmarés completo de Carlos Alcaraz

A raíz de su derrota en el Masters 1000 de Miami ante el belga David Goffin, el ascenso de Alcaraz en la temporada 2025 ha sido meteórico. Desde ese momento, ha jugado ocho finales (todas las que ha disputado) y ha logrado salir campeón en seis de ellas (Montecarlo, Roma, Roland-Garros, Queen’s, Cincinnati y US Open. Estos logros le han permitido, lógicamente, seguir creciendo a nivel deportivo y sumar un total de 23 títulos a lo largo de su corta carrera.

2025: US Open, Masters 1000 de Cincinnati, Queen’s, Roland-Garros, Masters 1000 de Roma, Masters 1000 de Montecarlo y ATP 500 Rotterdam.

2024: ATP 500 Pekín, Wimbledon, Roland-Garros y Masters 1000 de Indian Wells.

2023: Wimbledon, Queen’s, Mutua Madrid Open, Open de Godó, Buenos Aires.

2022: US Open, Mutua Madrid Open, Open de Godó, Masters 1000 de Miami, ATP 500 Río Janeiro.

2021: Umag.

Cuánto dinero tiene Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz, solo en premios durante su trayectoria, ha conseguido embolsarse una cantidad aproximada de 53 millones de dólares, según datos facilitados por la ATP. Solo este año, en 2025, ha logrado un montante económico de casi 16 millones de dólares, sobre todo gracias a su victoria en el US Open, torneo donde han entregado la mayor bolsa de premios a los ganadores, con un total de 5 millones de dólares. Además, el murciano cuenta con un gran número de patrocinadores que lo han convertido, tal y como detalla Forbes, en el tenista «mejor pagado del mundo», manteniéndose en la cima del ranking.