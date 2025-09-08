Alcaraz prioriza el descanso después del US Open: no jugará la Copa Davis con España

Alcaraz no ha terminado de celebrar su segunda corona del US Open cuando el siguiente torneo ya emerge en el horizonte. El calendario del tenis y sus cosas. Este martes tendría que aterrizar en España y desplazarse a Marbella donde España y Dinamarca buscan (13 y 14 de septiembre) el billete a la Final a 8 de la Davis. Ferrer, capitán del equipo, convocó a Carlitos para la eliminatoria, pero finalmente no podrá contar con Alcaraz para la Copa Davis.

El largo viaje, el cambio de superficie a la tierra batida de Marbella y la exigencia de la gira por pista dura, en la que ha disputado el máximo de partidos posible en Cincinnati y Nueva York, han desembocado en la baja de Alcaraz para la Copa Davis. Carlitos ha priorizado el descanso para afrontar el tramo final de temporada, que también viene cargado.

La Laver Cup, Tokio, Masters 1.000 de Shanghái, el Six Kings Slam de Riad, Masters 1.000 de París, ATP Finals… La baja de la Copa Davis deja mal sabor de boca a Alcaraz, pero el calendario le obliga a tomar la decisión. Ya calienta Jaume Munar, que se unirá en Marbella al equipo español formado por Davidovich, Pedro Martínez, el mencionado Munar y Marcel Granollers.

Aunque el doblista es duda por los problemas físicos que sufrió en el tobillo al inicio del US Open que, por cierto, ganó junto a Horacio Zeballos en el dobles. Deberá pasar unas pruebas médicas antes de comunicar su decisión. El equipo español comenzará los entrenamientos el próximo martes, tres días antes del sorteo de los enfrentamientos. El 13 de septiembre se disputará los dos primeros puntos individuales y el 14 se iniciará por el dobles y cerrarán los dos individuales restantes.

Rune lidera al equipo danés. El número once del mundo ha conquistado este año el Godó ante un Alcaraz que disputó la final mermado físicamente y en su palmarés figura también el Masters 1.000 de París en 2023. Junto a él estará Elmer Moller (111) también de 22 años, August Holmgren (187), Christian Sisgaard (505) y el doblista Johannes Ingildsen (134).