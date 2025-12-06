La hoja de ruta de Alcaraz: exhibiciones y pretemporada en Murcia antes de su principal objetivo de 2026

Fue una fría mañana de hace más de dos semanas cuando Alcaraz decidió que el riesgo era demasiado grande. El formato de la Davis le iba a exigir entre tres y seis partidos si España alcanzaba una final que terminó disputando y a eso se añadió la existencia de líquido en su isquiotibial. Su última presencia vestido de corto fue contra Sinner en la final de las ATP Finals hace tres semanas. Este sábado comienza su puesta a punto para el siguiente curso.

Alcaraz lleva más de una semana en Florida, Estados Unidos, donde ha entregado la copa de campeones de la Conferencia Este al Inter Miami de Messi, ha visto partidos de los Heat y Dolphins. Además se ha ejercitado de cara a las dos exhibiciones que disputará en el país americano. La primera será este domingo en Nueva Jersey contra Tiafoe a las 23:30 hora peninsular y la segunda a las 01:00 de la madrugada del próximo martes en Miami contra Fonseca.

«La mayor diferencia es que en un torneo hay que mantener la concentración, y es exigente tanto física como mentalmente. Una exhibición es solo un día. Sólo hay que mantener la concentración, calentar y entrenar poco y sólo para un partido. Se puede interpretar una exhibición de diferentes maneras. Puedes hacerlo por diversión, jugar buen tenis, buenos golpes y divertirte. O puedes tomarlo muy en serio y usar tácticas y patrones para replicarlos en los torneos. Intentaré tomarme estos partidos en serio, pero al mismo tiempo divertirme lo máximo posible», aseguró Alcaraz.

Carlitos empezará su pretemporada con trabajo físico a mediados de diciembre y poco después iniciará su ejercicio sobre las pistas de Murcia. Allí estará hasta principios de enero cuando volará a Corea del Sur para disputar otra exhibición, esta contra Jannik Sinner. Después trasladará su campamento base a Australia para disputar el 1 Point Slam contra aficionados y tenistas amateurs y un partido contra De Miñaur. Tras ello iniciará el camino a la conquista del Open de Australia, su principal objetivo en 2026.

«El principal objetivo para mí son los Grand Slams, ganar los máximos que pueda. Ese es mi principal reto. Creo que el Open de Australia va a ser muy bueno. Es mi primer objetivo, la verdad. Cuando afrontas una pretemporada y piensas en lo que quieres mejorar, lo que quieres conseguir, el Open de Australia está ahí. Es el primer, segundo torneo de la temporada, y siempre el mayor objetivo para mí arrancando cualquier año va a ser completar ese career Grand Slam, incluso ganar los cuatro en el mismo año», aseguró el murciano.