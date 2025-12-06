Te contamos todos los horarios del GP de F1 de Abu Dhabi y dónde ver la carrera en directo por televisión y online en vivo Este GP de Abu Dhabi se disputará en el Circuito Yas Marina y es la última carrera del Mundial de Fórmula 1 2025 Lando Norris es el líder del Mundial de Fórmula 1 2025 y Max Verstappen es segundo

El Mundial de Fórmula 1 2025 se decidirá este domingo en lo que será un apasionante e inolvidable GP de Abu Dhabi que se celebra en el Circuito Yas Marina. Lando Norris y Max Verstappen pelearán por llevarse el título, pero Oscar Piastri también estará atento para ver si puede rascar algo en esta última carrera del campeonato. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver todo lo que ocurra este fin de semana.

Horario de la F1 en el GP de Abu Dhabi 2025

El GP de Abu Dhabi , que corresponde a la vigesimocuarta jornada y última del Mundial de Fórmula 1 2025, se celebrará en el Circuito Yas Marina. Sin duda, va a ser un fin de semana impresionante cargado de emociones, ya que será la fecha en la que se decida el título. Lando Norris es el líder de la clasificación con 408 puntos, Max Verstappen va segundo con 396 unidades y Oscar Piastri tiene 392 en su casillero, por lo que la igualdad es máxima.

Sábado 6 de diciembre: entrenamientos y clasificación

El sábado 6 de diciembre se presentará muy emocionante ya que todo comenzará con la última sesión de entrenamientos libres. Posteriormente llegará un momento que podría llegar a ser decisivo, ya que se celebrará la clasificación para el GP de Abu Dhabi en el Circuito Yas Marina, donde pilotos como George Russell buscarán salir lo más adelante posible en la parrilla de salida para el domingo.

Entrenamientos libres 3: 11:30 – 12:30 horas.

Clasificación: 15:00 – 16:00 horas.

Domingo 7 de diciembre

El colofón final del GP de Abu Dhabi y del Mundial de Fórmula 1 2025 se producirá este domingo 7 de diciembre. Lando Norris espera que todo vaya bien para poderse proclamar campeón, pero debe tener cuidado con el de Red Bull y con su compañero de equipo. El Circuito Yas Marina acogerá el Gran Premio decisivo a las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los pilotos tendrán que dar un total de 58 vueltas al trazado.

GP de Qatar: 14:00 horas (58 vueltas).

A qué hora es la carrera de F1 en el GP de Abu Dhabi: horario de la Fórmula 1

Esta vigesimocuarta jornada del Mundial de Fórmula 1 2025, que es el GP de Abu Dhabi, va a ser decisivo. Lando Norris es el gran favorito para llevarse el título, pero Max Verstappen arriesgará para intentar llevarse el triunfo y adelantarle en la clasificación general de pilotos. Sin duda, el Circuito de Yas Marina, este domingo 7 de diciembre a las 14:00 horas (horario peninsular), recibirá toda la atención porque está en juego el título del campeonato.

Dónde ver gratis el GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV en vivo

El medio de comunicación que compró los derechos para emitir en exclusiva en nuestro país todo lo que ocurra en el Mundial de Fórmula 1 2025 fue Dazn. Esta plataforma de pago ofrecerá todos los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera del domingo. Esto quiere decir que para ver todo lo que suceda en el GP de Abu Dhabi se podrá ver en directo por televisión a través del canal Dazn F1, que está disponible en diferentes plataformas. Este canal es de pago y será necesaria una suscripción para disfrutar de todo lo que suceda en el Circuito Yas Marina, así que no se podrá ver gratis por TV.

Los amantes de la velocidad y adrenalina y seguidores de Carlos Sainz y Fernando Alonso que quieran ver en directo en streaming y en vivo online el GP de Abu Dhabi del Mundial de Fórmula 1 2025 tendrán que hacerlo a través de la app de Dazn. Esta aplicación estaría disponible para ser descargada en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también pondrán a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador y ver todo lo que suceda este fin de semana.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra en el fin de semana decisivo del Mundial de Fórmula 1 2025 que se disputa en el Circuito Yas Marina. Narraremos en directo y en vivo online la clasificación para este Gran Premio y también el GP de Abu Dhabi desde una hora antes del inicio. Cuando concluyan las diferentes pruebas publicaremos las crónicas y también las reacciones de Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Dónde escuchar por la radio el GP de Abu Dhabi de F1

Todos los aficionados a este apasionante deporte que están siguiendo el Mundial de Fórmula 1 2025 que no puedan ver en directo por televisión el GP de Abu Dhabi ni en streaming ni en vivo online deben saber que podrán escuchar por la radio gratis todo lo que suceda en el Circuito Yas Marina. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el país asiático para contar todo lo que esté sucediendo en la última carrera del campeonato.

Circuito del GP de Abu Dhabi de F1

El Circuito Yas Marina, ubicado en la isla Yas, será el escenario donde se disputará este GP de Abu Dhabi de la última carrera del Mundial de Fórmula 1 2025. El primer Gran Premio que se celebró sobre este trazado que tiene 5,281 kilómetros fue en 2009. Consta de 16 curvas y dos zonas de DRS. Se tendrán que dar 58 vueltas y la vuelta rápida en carrera la ostenta Kevin Magnussen, que la consiguió en 2024 al parar el cronómetro en 1:25:637.