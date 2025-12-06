Alerta sanitaria por esta famosa crema corporal: ordenan su retirada y piden que no la uses si la tienes en casa

La Aemps ha emitido una advertencia que afecta directamente a uno de los productos más comentados de la marca Yepoda. Y es que lo que parecía un simple detalle dentro de su calendario de adviento ha terminado convirtiéndose en motivo de preocupación después de que se detectara un problema de seguridad relacionado con una de sus mantecas corporales. El aviso no es menor, sobre todo porque estos calendarios llevan semanas circulando y ya están en manos de miles de consumidores.

La agencia, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha confirmado la retirada del lote afectado tras comprobar que, después del uso, podía producirse la proliferación de una bacteria que no debería aparecer en un cosmético correctamente conservado. Esa pérdida de eficacia del conservante es la que ha encendido todas las alarmas. En circunstancias normales, el producto debería mantenerse estable y seguro durante todo su periodo de uso, pero en este caso no ha sido así. Y por eso la orden es la de dejar de utilizar la manteca corporal y devolverla. Yepoda, por su parte, ha informado a los compradores y ha publicado las instrucciones a seguir para quienes conserven alguna unidad. La compañía asegura haber contactado ya con todas las personas que adquirieron el calendario a través de su web, aunque anima a cualquier usuario con dudas a ponerse en contacto directamente con su servicio de atención al cliente. Si adquiriste ese calendario de adviento, conviene revisar con calma qué aparecía en el día 8 antes de seguir utilizándolo. A continuación te contamos qué ha ocurrido exactamente, qué lote está implicado y cómo debes actuar si tienes una unidad en casa.

Alerta sanitaria por esta famosa crema corporal: ordenan su retirada

El artículo afectado es la manteca corporal The cocoa cloud, que estaba en la casilla del día 8 del calendario de adviento 2025. Se trata de un cosmético pensado para hidratar intensamente la piel y que, como ocurre con muchos productos de Yepoda, había generado bastante expectación entre quienes siguen rutinas de skincare. La retirada afecta exclusivamente al lote SR335, el que ya ha sido identificado por la marca como problemático.

La causa está en la proliferación del microorganismo pseudomonas aeruginosa, una bacteria que se desarrolla con facilidad en ambientes húmedos y que no debería aparecer en un producto cosmético que contiene conservantes eficaces. La presencia de esta bacteria indica que la fórmula no ha conseguido mantener la estabilidad necesaria, lo cual supone un riesgo. Aunque no se trate de una alerta masiva ni haya constancia de incidentes graves, sí puede generar infecciones en la piel en personas con heridas abiertas o irritaciones.

La Aemps recalca que el problema no tiene que ver con un ingrediente concreto, sino con el fallo del sistema de conservación. Por eso la recomendación es inequívoca: si en tu casa tienes una unidad del lote SR335, debes dejar de usarla inmediatamente. Es irrelevante que el producto parezca en buen estado o que el olor no haya cambiado; el riesgo está en el interior y no siempre es detectable a simple vista.

Qué está haciendo Yepoda y cómo se está informando a los consumidores

Yepoda ha reaccionado publicando en su web un comunicado en el que explica lo ocurrido, pide disculpas a los usuarios afectados y detalla los pasos para gestionar la devolución. La compañía insiste en que el producto se distribuyó únicamente a través de su tienda online, lo que facilita el proceso de identificación de los compradores. Además, ha enviado correos electrónicos de forma proactiva a todos los clientes que adquirieron el calendario de adviento para asegurarse de que están al tanto de la situación.

La Aemps, por su parte, ya ha notificado la alerta a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. Aunque pueda parecer un trámite administrativo, es un paso clave para que los canales de control sepan qué producto ha fallado y qué lote no debe circular más. También permite que se haga un seguimiento adecuado por si hubiera más cosméticos con características similares que necesiten revisión.

Qué hacer si tienes este producto en casa

Si tienes el calendario de adviento 2025 de Yepoda, lo primero es localizar la manteca corporal del día 8 y comprobar el lote. Si es el SR335, lo indicado es dejarlo a un lado y no volver a utilizarlo. La marca está gestionando directamente la recuperación, por lo que sólo tendrás que seguir las instrucciones que ya figuran en su web. En la mayoría de los casos bastará con rellenar un formulario o responder al correo recibido para que puedan darte una solución. No hace falta conservar el envase original de la caja del calendario, basta con identificar claramente el producto afectado.

Si llegaste a utilizarlo y has notado irritación, picor, enrojecimiento o cualquier reacción inusual, lo prudente es consultar con un profesional sanitario. Aunque la Aemps no ha informado de casos graves, cada piel reacciona de manera distinta y conviene no restarle importancia si notas algo fuera de lo normal. En cualquier caso, la retirada se ha realizado de forma preventiva y es probable que muchas unidades ni siquiera hayan llegado a abrirse.