¿Abren hoy los supermercados en Andalucía?: Horarios de Mercadona, Supercor, Alcampo y otras tiendas hoy, 6 de diciembre

Como cada 6 de diciembre, España celebra el Día de la Constitución, de modo que es posible que se te haya pasado o tal vez eres consciente pero piensas que al ser sábado, será una jornada como las demás. Pero lo cierto es que puede que nos llevemos alguna que otra sorpresa, incluso viviendo en una gran ciudad como puede ser Sevilla o Málaga. Algunas tiendas anuncian cierre, mientras otras es posible que adapten sus horarios. ¿Y en el caso de los supermercados? ¿Abren Mercadona, Supercor, Alcampo y otros supermercados de Andalucía?

La jornada del 6 de diciembre es bastante especial dado que es el primero de los días del famoso puente de diciembre. De este modo, entre hoy y el lunes 8 de diciembre, que es cuando se celebra el Día de la Inmaculada, vamos a poder tener tres días de descanso, aunque siendo también época navideña, es posible que muchos opten por aprovechar las jornadas para irse de compras. En el caso de los supermercados, puede que tengas en mente hacerte de forma adelantada con todo aquello que luego servirás en la mesa de Navidad. Y aquí es donde surgen las dudas: ¿es un festivo con apertura generalizada o depende de cada tienda? En Andalucía, la respuesta sobre el horario de sus supermercados en un día como hoy no es tan sencilla. La comunidad cuenta con una normativa propia que distingue entre comercios con libertad horaria, los sometidos al régimen general y los que pueden abrir determinados domingos y festivos. Eso explica que, incluso siendo un día festivo, encontremos supermercados funcionando con normalidad mientras otros permanecen cerrados o ajustan sus horarios.

Cuál es el horario de hoy para los supermercados de Andalucía

La Junta de Andalucía establece tres grandes regímenes comerciales. El más habitual, el general, fija un máximo de 90 horas semanales para la actividad en días laborables. Luego están los domingos y festivos autorizados: desde 2022, los comercios pueden abrir dieciséis días al año. Y, por último, está el régimen de libertad horaria, donde entran desde pequeñas tiendas hasta establecimientos situados en zonas turísticas, estaciones, alojamientos o municipios declarados de gran afluencia.

¿Por qué es relevante? Porque muchas superficies en Andalucía (sobre todo las de menos de 300 metros cuadrados que no pertenecen a grandes grupos, las tiendas de conveniencia o las ubicadas en zonas turísticas) pueden abrir sin restricciones. A esto se suman las grandes cadenas que deciden operar en festivos señalados por motivos comerciales, especialmente cuando coincide con el inicio de la campaña navideña.

Así que, aunque este 6 de diciembre sea festivo nacional, el mapa andaluz no muestra un cierre uniforme. Vamos a ver, cadena por cadena, cómo se presenta la jornada.

Mercadona

Mercadona suele ser la cadena que más dudas genera porque no acostumbra a abrir en festivos. Sin embargo, este año sí ha confirmado la apertura para el 6 de diciembre en la mayoría de tiendas de España, Andalucía incluida. El horario previsto es el habitual de los sábados: aproximadamente de 9:00 a 21:30 horas, aunque puede haber ligeras variaciones según el municipio por ello, la recomendación sigue siendo la misma: comprobar la tienda concreta, porque hay excepciones en barrios no turísticos o zonas de menor afluencia.

Lidl

Lidl también abre sus tiendas en buena parte de Andalucía. En Sevilla, por ejemplo, algunas tiendas funcionan con horario prácticamente normal, rondando las 9:00 a 21:30 horas. En Málaga ocurre algo parecido, donde la cadena suele aprovechar los festivos ligados a campaña navideña para no interrumpir el flujo de compradores.

En Córdoba, varios medios locales han confirmado la apertura tanto de Lidl como de Aldi en este 6 de diciembre, mientras que en Granada el funcionamiento depende aún más del barrio y del centro comercial donde esté ubicada cada tienda. Como en el caso anterior, es importante hacer consulta previa en la web de Lidl y su apartado de tiendas para confirmar seguro, si nuestro Lidl más cercano va a estar abierto o no.

Carrefour

En el caso de Carrefour conviene distinguir entre Carrefour Hiper, Carrefour Market y Carrefour Express. Los Express y los supermercados de conveniencia ubicados en estaciones, avenidas principales o zonas turísticas suelen abrir casi con total seguridad, gracias a la libertad horaria. Los hipermercados tienden a sumarse al calendario de festivos autorizados, por lo que muchos de ellos también abren hoy.

Por ejemplo, en Málaga y Sevilla los hipermercados situados en grandes superficies, como centros comerciales, suelen mantener la apertura en festivos fuertes como el 6 de diciembre, aunque en ocasiones con un horario reducido respecto al habitual. De nuevo, se recomienda consultar en la web de Carrefour y en su mapa de tiendas.

Alcampo

Alcampo sigue un patrón similar al de Carrefour: si la tienda está integrada en un centro comercial o en un área declarada de gran afluencia turística, lo más habitual es que abra hoy. En Andalucía, esto afecta especialmente a Málaga capital y a su área metropolitana, donde el comercio festivo está muy implantado, así como a Sevilla Este y algunas zonas de Cádiz. Eso sí, el horario puede verse reducido en comparación con un sábado convencional.

DIA, Aldi y otras cadenas

DIA acostumbra a abrir en festivos señalados, sobre todo aquellas tiendas ubicadas en zonas céntricas o turísticas. Hoy ocurre lo mismo. Aldi, por su parte, también ha confirmado apertura en provincias como Córdoba o Málaga, aunque en otras zonas puede depender tanto del tamaño de la tienda como de la existencia o no de libertad horaria.

Las pequeñas cadenas y supermercados locales como las de Covirán, Mas, Proxim, Supersol (integrados en otros grupos), etc. suelen aprovechar la normativa de libertad horaria si cumplen los requisitos de superficie o si están situados en municipios turísticos. Por eso no es raro encontrar muchas de estas tiendas abiertas incluso en festivos como este.

La recomendación final sobre si abren los supermercados de Andalucía en este festivo es sencilla: comprobar el horario de la tienda concreta, porque incluso dentro de una misma cadena pueden darse diferencias relevantes. Y si vives en una zona turística o en un municipio del litoral, lo más probable es que tengas más opciones abiertas a tu alrededor que en el interior de la comunidad.