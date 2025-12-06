El líder del PSOE de Torremolinos tuvo una relación con su denunciante por acoso y compartieron lista

El líder del PSOE de Torremolinos (Málaga) suspendido de militancia a raíz de una denuncia de acoso sexual, Antonio Navarro, mantuvo una relación de «complicidad» con la concejal que le ha llevado a los tribunales, y formaron «equipo», compartiendo candidaturas (a nivel orgánico y electoral) y manteniendo una actitud de correspondencia mutua.

Así lo argumenta en un escrito de descargo, de 34 páginas, que obra en poder de Ferraz y al que ha tenido acceso OKDIARIO. Este informe, no obstante, forma parte de una documentación mucho más que amplia. Navarro hace referencia aquí a que «en todo el historial del chat» con la denunciante, que todavía dice conservar, «no se puede encontrar nada, absolutamente nada que pudiera manifestar una situación de acoso, ni siquiera una mala palabra, descalificación, etcétera». «La relación es, tal y como se puede constatar, de una complicidad mayor que la de unos meros compañeros de trabajo», reconoce, no obstante.

Navarro reproduce en este documento multitud de conversaciones con la concejal, quien ha trasladado a la Fiscalía que los hechos denunciados comenzaron en el último trimestre de 2021. Ante ello, el dirigente socialista reporta gran cantidad de situaciones que se produjeron con posterioridad a esa fecha, donde ambos vivieron momentos de profunda sintonía.

Por ejemplo, relata que «el día 29 de agosto, en mi cumpleaños quedamos para comer ella y yo en el restaurante (….), luego resultó ser una comida sorpresa con otros amigos más, ella lo organiza y es quien ha encargado la tarta», remarca Navarro, adjuntando incluso una imagen de ese día.

También hay numerosas alusiones a comidas, cenas y viajes juntos, sin más compañía que ellos dos solos, dentro de una relación que pasó a ser especial, sobre todo en el año 2022, según se desprende de los hechos que va detallando Navarro.

Una de esas cenas tuvo lugar en mayo de dicho año. Y el dirigente socialista la explica así: «Participamos en la cena aniversario del Ritual [nombre de un hotel], me pide que la vaya a recoger a casa y ella da instrucciones a la trabajadora del Grupo Municipal para que las dos invitaciones que nos han pasado al grupo, no las comente con el resto del grupo, ya que le dice que quiere ir con Antonio Navarro». El líder del PSOE de Torremolinos aporta también una fotografía de ese día y destaca que la propia denunciante subió un post con esa imagen a sus redes sociales.

Tanto esta foto, como otras más aportadas por Navarro, han sido borradas por la denunciante de sus redes sociales, incide también el suspendido secretario general de los socialistas de Torremolinos, que viene ostentando además los cargos públicos de concejal y diputado provincial.

Navarro destaca además que él mismo incluyó a la denunciante en su candidatura de la Comisión Ejecutiva Municipal cuando se convirtió en secretario general del PSOE de Torremolinos en enero de 2022. De igual modo, ambos compartieron luego lista electoral y grupo municipal en el Ayuntamiento de esta ciudad de la Costa del Sol.

La «quiebra» de la relación

Precisamente, Navarro sitúa el «inicio de la quiebra» en la cercana relación que mantenían «cuando me nombran diputado provincial el 7 de junio de 2023», afirma. «Es público y notorio, su reacción a mi nombramiento», esgrime. El dirigente socialista apunta que fue emplazado a «no coger el puesto», porque tenía trabajo como comercial y «porque no se entendería que no fuera una mujer quien fuese diputada y que fuera un hombre», remarca en el informe.

A partir de ese momento, añade, la relación se volvió «difícil, ya que ella en todo momento se enfrenta a mí, aprovecha las dimisiones en la Comisión Ejecutiva, para junto con la suya y de otros compañeros y compañeras intentar mi cese como secretario general», lamenta.

Ferraz tiene toda esta documentación aportada por Navarro desde hace semanas. Y es que fue el pasado noviembre cuando la denunciante –un cargo público y no una mera militante– optó por acudir a la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga después de no recibir respuesta de la Ejecutiva federal tras sendas denuncias dirigidas al partido en junio y octubre del presente año.

No ha sido hasta ver que la Fiscalía ha abierto diligencias preprocesales, cuando Ferraz ha reaccionado suspendiendo cautelarmente de militancia a Navarro, a instancia de la Secretaría de Organización Provincial del PSOE de Málaga.

«Iré depilado»

Según la denuncia formalizada ante la Fiscalía, que destaca la naturaleza «misógina, intimidatoria y agresiva» de Navarro, entre los mensajes de WhatsApp aportados por la denunciante –como informó el diario Sur– figuran expresiones del tipo «no me esquives, que te quiero meter ficha»; «yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza»; «lo a gusto que estaríamos ahora con una copa de vino y un sofá»; «es que estás muy buena»; «¿ese escote lo has tenido siempre?»; «aunque te pusieras cuello vuelto, ibas a estar igual de buena» o «iré depilado por si tienes un desliz».