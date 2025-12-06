Cuatro policías heridos al ser atacados por un grupo de colombianos borrachos frente a un bar en Mallorca

La Policía Local de Manacor (Mallorca) detuvo el pasado lunes por la noche a cuatro colombianos borrachos que protagonizaron un violento altercado frente a un establecimiento muy polémico frecuentado por la comunidad latina en el municipio. El incidente, que se produjo alrededor de las 21:30 horas y obligó a movilizar a varias patrullas debido a la agresividad de los implicados y al riesgo para la seguridad pública.

Según fuentes policiales, la actuación se inició tras recibir múltiples llamadas de vecinos alertando de una pelea en plena vía pública. Al parecer, los cuatro hombres, que se encontraban bajo los efectos del alcohol, mantenían una discusión que fue subiendo de tono y derivó en empujones, golpes y gritos frente a un bar de la zona. Testigos indicaron además que uno de los implicados había ocasionado daños a varios vehículos estacionados en las inmediaciones, golpeando los coches y causando desperfectos visibles.

Hasta el lugar se desplazó una primera patrulla formada por dos agentes de la Policía Local, quienes intentaron mediar para calmar la situación y separar a los individuos. Sin embargo, lejos de tranquilizarse, uno de los hombres, identificado como el de mayor edad del grupo, pero no por ello menos violento y vándalo, reaccionó de manera violenta y agredió directamente a los agentes.

Durante el intento de reducción y engrilletamiento de este primer individuo, que había caído al suelo en medio del forcejeo, los otros tres hombres se abalanzaron sobre los policías con la aparente intención de impedir la detención. En ese momento, la situación se tornó especialmente tensa, quedando uno de los agentes inmovilizando al padre en el suelo mientras el otro, ante la superioridad numérica, consiguió incorporarse y hacer uso de su defensa extensible para mantener a raya a los agresores y solicitar apoyo urgente por radio.

Tras varios minutos de gran tensión, llegaron al lugar dos patrullas más, que lograron controlar definitivamente la situación y reducir a los cuatro involucrados. Finalmente fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales.

Como resultado del enfrentamiento, cuatro de los agentes sufrieron contusiones en distintas partes del cuerpo, mientras que otros dos presentaron mordiscos durante el proceso de engrilletamiento, lesiones por las que tuvieron que ser atendidos posteriormente por los servicios sanitarios. Los arrestados, lanzaron varios mordiscos como si de animales se trataran, provocando lesiones a los mismos.

Una vez en comisaría y tras las primeras diligencias, los detenidos, de origen colombiano según fuentes policiales, fueron puestos a disposición de la Policía Nacional por una posible situación administrativa irregular en el país, además de los cargos relacionados con desórdenes públicos, daños materiales, atentado contra la autoridad y lesiones.

La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer todos los detalles de lo ocurrido y cuantificar los daños ocasionados a los vehículos afectados. «Si son ilegales hay que expulsarlos de forma inmediata del país. No queremos delincuentes violentos en nuestras calles», apuntan algunos vecinos de la zona.

Residentes manifestaron su preocupación por lo ocurrido, señalando que no es la primera vez que se producen altercados en las inmediaciones del establecimiento, por lo que solicitan un mayor control policial en horarios nocturnos para garantizar la tranquilidad del barrio. Del mismo modo, los residentes exigen mayor contundencia contra estos vándalos. «Si no saben comportarse como personas que se vayan a la selva», concluyen.