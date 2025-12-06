El Gobierno amplía el blindaje al Congreso para evitar los abucheos a Sánchez en el acto por la Constitución

«Hoy celebramos 47 años de democracia, libertad, derechos y convivencia. ¡Feliz Día de la Constitución!», ha escrito.

La Cortes Generales celebrarán el cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución de 1978 en un clima de crispación política y con el desplante de más de la mitad de los grupos parlamentarios, entre ellos los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez.

El Salón de Pasos Perdidos será el escenario del acto institucional con motivo del aniversario de la Carta Magna en un año marcado por la celebración de los 50 años de las muerte del dictador Francisco Franco y la restauración de la Monarquía.

Sánchez acude al acto cercado por los casos de corrupción en su entorno personal y político, como el caso Begoña, el caso David Sánchez o la conocida como trama del PSOE, que ha llevado a prisión a los dos ex secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y Santos Cerdán -ahora está en libertad-, así como del exasesor de Ábalos, Koldo García.

Feijóo pide enseñarla «sin ideologías»

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que defender la Constitución «es también conocerla» y ha instado a enseñarla en los colegios «sin ideologías».

«Feliz Día de la Constitución. Defenderla es también conocerla. Propondremos una asignatura para enseñar sus valores y principios, sin ideologías», ha señalado este sábado Feijóo en sus redes sociales.

Feijóo propone que la Constitución sea una asignatura a impartir en España, «con neutralidad ideológica, basado en los principios y en los valores» que se derivan de la Carta Magna.

«Y haremos por tanto una asignatura para conocer nuestra historia, nuestro mejor momento de la historia y para garantizar que la vamos a proteger, que la vamos a defender y que queremos seguir viviendo en libertad, en moderación y que queremos seguir viviendo trasladando una igualdad con independencia del territorio, del sexo, de las creencias, de la opinión personal, de la religión, de cualquier de los ciudadanos que conviven con nosotros en este gran país», ha defendido el presidente del PP.