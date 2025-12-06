Vox rechaza la charla de los espías del catalán en Mallorca para impulsar su imposición en los pueblos

Vox rechaza la charla de los espías del catalán (Plataforma per la Llengua) en Mallorca para impulsar su imposición en los pueblos. La formación de Santiago Abascal en el Consell de Mallorca ha avanzado que presentará una moción en el pleno ordinario del próximo jueves 11 de diciembre para expresar su más firme rechazo y condena a la iniciativa denominada Trobada de Municipis Actius pel Català.

Vox considera que esta reunión para fomentar la normalización del catalán en el ámbito municipal es un nuevo y grave intento de extender un modelo de imposición lingüística que atenta directamente contra los derechos y libertades de la mayoría de los ciudadanos de la isla.

Fue, en concreto, el primer encuentro de municipios de Mallorca activos por el catalán. Tuvo lugar el sábado 15 de noviembre en el Conservatorio de la capital del Llevant, fue organizado por la denominada Plataforma per la Llengua y contó con el apoyo del Govern de la popular Marga Prohens y del Ayuntamiento de Manacor que preside el alcalde separatista Miquel Oliver.

David Gil, consejero y portavoz adjunto de Vox en el Consell de Mallorca, ha señalado que, «las administraciones públicas deben ser garantes de la neutralidad y la libertad lingüística, no herramientas de ingeniería social. La Trobada de Municipis Actius pel Català no busca la convivencia, sino la imposición. Busca obligar a los vecinos, a las asociaciones y a los trabajadores a adaptarse a un marco lingüístico único y preferente, excluyendo de facto al español, que es la lengua oficial de la nación y propia de todos los españoles.»

El consejero Gil ha insistido en que Vox rechaza categóricamente que se utilicen recursos públicos «para impulsar estructuras, redes y protocolos destinados a fiscalizar el uso de la lengua y a perpetuar el adoctrinamiento lingüístico». En este sentido, ha recordado que la prioridad de las administraciones locales debe ser siempre mejorar los servicios públicos, la seguridad y la eficiencia, y no «el gasto innecesario en políticas identitarias que solo generan división social».

La Plataforma per la Llengua, que vigila en diferentes colegios de Cataluña la lengua que hablan los escolares y denuncia a los docentes que no usan el catalán en sus clases también en Baleares, en este debate contó con el apoyo del Institut d’Estudis Baleàrics del Govern balear, y en el mismo, participaron políticos de izquierda y dirigentes separatistas de Més per Mallorca.

La moción de Vox insta al pleno del Consell a declarar su compromiso ineludible de defender la libertad lingüística y la neutralidad institucional, asegurando que ningún ciudadano se sienta discriminado por elegir expresarse en español en sus relaciones con las administraciones de la isla.

«Nuestro mensaje es claro: la Administración no puede condicionar la vida social, cultural o económica de los municipios en función de criterios identitarios. Defenderemos el derecho de la sociedad mallorquina a vivir y relacionarse con su Administración en la lengua común, el español, sin presiones ni condicionamientos de ningún tipo,» ha concluido Gil.