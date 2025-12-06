Horario de los supermercados en Barcelona hoy, día de la Constitución en Mercadona, Lidl, Carrefour y Bon Preu

El sábado 6 de diciembre se celebra en España el Día de la Constitución, un festivo nacional que suele alterar los horarios habituales de comercios y servicios. Muchos habitantes de Barcelona aprovechan para adelantar compras de casa o hacer la compra semanal antes del fin de semana largo. Por eso, es importante saber qué supermercados abrirán, con qué horario, y planificar en consecuencia. A continuación repasamos los horarios previstos para algunas de las principales cadenas de los supermercados en Barcelona hoy: Mercadona, Lidl, Carrefour y Bon Preu. Según la información publicada por estas cadenas de supermercados, algunos abrirán en su horario habitual el día sábado, pero será el único día en que estarán operativos dentro del fin de semana largo. Y no siempre en todos los establecimientos, comprueba el de tu barrio.

Otros, aconsejan solicitar información específica en cada sucursal dependiendo el barrio ya que no todas tendrán el mismo horario en este fin de semana festivo. En el caso de las cadenas que cuentan con hipermercados, supermercados y tiendas exprés, el día sábado abrirán con normalidad pero en algunas sucursales podrían aplicarse horarios reducidos o de mayor flexibilidad. En casos como los supermercados en Barcelona, por ejemplo, el Bon Preu, la situación dependerá de cada local, en algunos se espera una apertura normal el día sábado pero en otras sucursales es recomendable mirar antes el horario específico. Con estas claves en mente, conviene planificar la compra con antelación y confirmar horarios si se vive en Barcelona —o si se va a desplazarse por la ciudad— para evitar sorpresas de última hora. Para que tengas todo más organizado, a continuación dejamos información más detallada acerca de qué cadenas abrirán con normalidad y cuáles tendrán horarios especiales.

Los horarios de los supermercados en Barcelona

Mercadona: abierto el sábado, cerrado el domingo y lunes

Mercadona, una de las cadenas más populares, ha confirmado que el sábado 6 de diciembre abrirá en su horario habitual, de 09:00 a 21:30 en Barcelona. Sin embargo, como es costumbre, permanecerá cerrado el domingo 7 y también el lunes 8 de diciembre, día de la Inmaculada.

Esta programación es importante para quienes quieran hacer compras básicas, frescos o provisiones antes de la semana deben anticiparse. Si dependes de Mercadona, lo recomendable es planear la compra para el sábado o hacerlo en una de las otras cadenas que sí abrirán.

Lidl: horario habitual, pero revisar localización

Lidl mantendrá sus puertas abiertas el sábado, con un horario habitual que va, en general, de 09:00 a 22:00. No obstante, la empresa recomienda consultar su localizador de tiendas, ya que algunas sucursales podrían tener horarios reducidos o modificaciones dependiendo del barrio. En sus historias de Instagram, la compañía de supermercados aclaró “Estos días abrimos para ti”, y adjuntó el link para saber el horario de la sucursal más cercana.

Para quien busca aprovechar ofertas o hacer compras rápidas, Lidl se presenta como una opción fiable al inicio del puente. Eso sí: conviene comprobar el horario exacto de la tienda más próxima.

Carrefour: horarios flexibles según tienda

Carrefour parece garantizar apertura en gran parte de sus establecimientos este 6 de diciembre, incluidos hipermercados y supermercados Express. El horario habitual se mantiene en muchas tiendas (posiblemente de 09:00 a 22:00 o similar), aunque algunas podrían ajustar su cierre dependiendo del tamaño del centro y normativas locales.

La red de Carrefour suele ser una buena alternativa para compras de último minuto, incluso en días festivos, especialmente si se busca variedad y amplitud de horario, especialmente en el Carrefour Exprés.

Bon Preu: depende de la tienda, conviene consultar

Bon Preu no ofrece un horario homogéneo para toda Cataluña en este puente. Algunas de sus tiendas abrirán el sábado 6 con normalidad, mientras que otras podrían cerrar o funcionar con horarios reducidos. Por ello, es importante verificar en el localizador oficial del supermercado cuál es la situación particular del establecimiento más cercano. Si planeas ir a Bon Preu para tu compra del puente, recomendamos revisar con antelación para evitar desplazamientos innecesarios.

Consejos prácticos para planificar tus compras