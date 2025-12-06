¿Por qué es festivo hoy en la comunidad de Madrid?

Hoy sábado 6 de diciembre se celebra una de las fiestas más esperadas. Celebramos el Día de la constitución, pero no sólo eso. Estamos ante el primer día del famoso Puente de Diciembre o Puente de la Constitución que enlaza con el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada. ¿Y cómo se vive este festivo de hoy en Madrid? Lo cierto es que la capital vive la jornada de una forma muy institucional. No podemos olvidar de la importancia de este día, dado que recuerda el momento en el que la ciudadanía decidió, en referéndum, aprobar la Constitución de 1978 y abrir definitivamente la puerta a la democracia.

La Constitución Española, que sigue siendo el marco político y jurídico del país, fue ratificada el 6 de diciembre de aquel año. Desde entonces, esta jornada es festivo nacional en toda España, incluida la Comunidad de Madrid. No depende de decisiones regionales ni municipales: forma parte del calendario laboral de una manera fija y simbólica. Madrid, por ser capital, vive esta fecha como decimos, con un matiz especial. Las instituciones del Estado están aquí y eso convierte el día en una combinación de actos oficiales, ambiente político y, al mismo tiempo, mucha vida en la calle porque coincide con el arranque real de la temporada navideña.

Qué significa el 6 de diciembre y por qué es festivo hoy en Madrid

Lo que se recuerda hoy es el referéndum de 1978. Millones de españoles votaron aquel día el texto constitucional que marcó la transición hacia un sistema democrático con separación de poderes, reconocimiento de derechos y un modelo territorial que aún hoy determina la organización del país.

Ese voto popular convirtió el 6 de diciembre en un festivo nacional con un sentido claro: recordar el origen de la etapa democrática actual.

Los actos institucionales que se han celebrado en Madrid

Como es habitual, los días previos al aniversario ha estado marcada por distintos actos institucionales repartidos entre administraciones. Este año han ido por separado y con agendas diferenciadas.

Ayuntamiento de Madrid. El consistorio celebró su acto institucional el 4 de diciembre en la Plaza de la Villa de París, frente al Tribunal Supremo. Allí se leyeron varios artículos de la Constitución y se destacó el papel del Poder Judicial como pilar del Estado de Derecho. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, presidió la ceremonia junto a otras autoridades municipales.

frente al Tribunal Supremo. Allí se leyeron varios artículos de la Constitución y se destacó el papel del Poder Judicial como pilar del Estado de Derecho. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, presidió la ceremonia junto a otras autoridades municipales. Comunidad de Madrid. La Comunidad organizó su acto oficial el 5 de diciembre en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol. Hubo intervenciones institucionales y lecturas de artículos de la Carta Magna. La celebración llegó en un contexto político tenso, con relaciones frías entre el Ejecutivo autonómico y la Delegación del Gobierno.

en la Puerta del Sol. Hubo intervenciones institucionales y lecturas de artículos de la Carta Magna. La celebración llegó en un contexto político tenso, con relaciones frías entre el Ejecutivo autonómico y la Delegación del Gobierno. Delegación del Gobierno en Madrid Ese mismo día, también el 5, la Delegación celebró su propio acto, independiente del autonómico. Con ello se mantuvo la tradición institucional, aunque de forma separada.

El acto central del Día de la Constitución, hoy en el Congreso

El evento más visible del 6 de diciembre es el que tiene lugar esta misma mañana en el Congreso de los Diputados. Allí se celebra el izado de la bandera, la lectura solemne de varios artículos constitucionales y la recepción institucional a la que asisten representantes del Estado, autoridades políticas, miembros del cuerpo diplomático y otros invitados. No es un acto abierto al público, pero sí condiciona la zona de la Carrera de San Jerónimo con cortes de tráfico y un dispositivo de seguridad mayor de lo habitual.

Cómo vive Madrid este festivo del 6 de diciembre

Para la mayoría de madrileños, el festivo se mezcla con el ambiente navideño, que ya está a pleno rendimiento. El centro está iluminado, los mercados navideños funcionan desde hace días y las familias aprovechan para hacer planes en la ciudad.

Algunas opciones habituales para un día como hoy:

Pasear por el centro y ver las luces de Navidad : Gran Vía, Plaza Mayor, Puerta del Sol y alrededores están en su punto álgido.

: Gran Vía, Plaza Mayor, Puerta del Sol y alrededores están en su punto álgido. Visitar mercados navideños: el de la Plaza Mayor es el clásico que nadie se quiere perder, pero hay muchos repartidos por los barrios.

el de la Plaza Mayor es el clásico que nadie se quiere perder, pero hay muchos repartidos por los barrios. Planes familiares : pistas de hielo, espectáculos infantiles y eventos especiales como la Mágica Navidad de Torrejón de Ardoz.

: pistas de hielo, espectáculos infantiles y eventos especiales como la Mágica Navidad de Torrejón de Ardoz. Museos abiertos: la mayoría mantiene horario habitual o especial en festivos (conviene siempre revisar el del día concreto), lo que convierte el 6 de diciembre en una buena jornada cultural.

la mayoría mantiene horario habitual o especial en festivos (conviene siempre revisar el del día concreto), lo que convierte el 6 de diciembre en una buena jornada cultural. Compras navideñas: es uno de los días con más movimiento del puente, pero también uno de los más animados si te gusta ese ambiente.

Sin duda, si vives en Madrid, o pasas aquí tu puente, esta puede ser una jornada excelente para muchos planes. El ambiente del 6 de diciembre es una mezcla curiosa: instituciones, celebraciones oficiales, calles llenas de visitantes y el primer gran día de un puente que durará todo el fin de semana y se alargará hasta el lunes 8 de diciembre, día de la Inmaculada.