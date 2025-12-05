Puente de diciembre 2025: este es el siguiente festivo del País Vasco según el calendario laboral

La recta final del año siempre llega marcada por un puente más o menos largo, y que de hecho arranca mañana. Celebramos el puente de diciembre, por lo que tal y como ocurre en toda España, en el País Vasco, el calendario laboral de 2025 ya está prácticamente consumido. Pero lo cierto es que no del todo, una vez pase este fin de semana de tres días que comienza mañana, todavía queda un día festivo en el País Vasco, que además se celebra en toda España.

Un día que es además el más especial de todos ya que permite despedir el año por todo lo alto, aunque todavía nos quedarán días para acabar el 2025 y después, sí que se vuelve a empezar. El País Vasco ya tiene definidos todos los días festivos de su calendario laboral 2026, de modo que será bueno saber qué festivo queda antes de que acabe el año, si hay algún otro por ahí y también, conocer todas las fechas importantes para el próximo año.

Qué festivos quedan en 2025 en el País Vasco

El puente de diciembre que se celebra entre mañana sábado y el lunes 8 de diciembre, nos va a permitir un pequeño descanso este mes ya que suma tres festivos por delante (añadiendo el domingo). De este modo, podemos decir que antes de que acabe el año 2025 todavía quedan estos días festivos, que además no sólo se dan en el País Vasco sino en toda España.

6 de diciembre – Día de la Constitución . Como ya hemos mencionado se celebra mañana en , lo que significa que no generará puente para quienes ya libran ese día. Aun así, influye en la programación general, en horarios comerciales y en actividades previstas para el fin de semana largo previo al ambiente navideño.

. Como ya hemos mencionado se celebra mañana en , lo que significa que no generará puente para quienes ya libran ese día. Aun así, influye en la programación general, en horarios comerciales y en actividades previstas para el fin de semana largo previo al ambiente navideño. 8 de diciembre – Inmaculada Concepción. Este sí es el festivo relevante en dentro del mes de diciembre. En 2025 cae en lunes, lo que permite a muchos disfrutar de un fin de semana un poco más largo. No es el gran puente que se da en otros años cuando coincide con días intermedios de la semana, pero añade un respiro que muchos agradecen.

Este sí es el festivo relevante en dentro del mes de diciembre. En 2025 cae en lunes, lo que permite a muchos disfrutar de un fin de semana un poco más largo. No es el gran puente que se da en otros años cuando coincide con días intermedios de la semana, pero añade un respiro que muchos agradecen. 25 de diciembre – Navidad. Este es el festivo que llegará tras el puente de diciembre, y como no, el último festivo del año que como siempre, llega cargado de reuniones familiares y de ese parón que solo se produce en estas fechas. Es el momento en el que realmente se desconecta, tanto si se celebra con grandes comidas familiares como si se aprovecha para descansar en casa. Este año cae en jueves.

Con estas tres fechas se cierra el año laboral en el País Vasco. Y, aunque no todas generan un puente (principalmente Navidad, aunque puede que estés de vacacione o que te dejen coger viernes festivo), sí permiten organizar la agenda de diciembre con cierta antelación y evitar sorpresas de última hora.

Calendario laboral 2026 en el País Vasco

Y una vez se celebre la Navidad, el País Vasco ya no tiene más días de fiesta. El 31 de diciembre es Nochevieja, pero no deja de ser un día laboral en la comunidad y en todo el país. Sin embargo, cabe añadir que el Gobierno Vasco ya aprobó oficialmente los festivos para 2026, un calendario que combina días nacionales, autonómicos y religiosos. Y como suele ocurrir a lo largo del año habrá doce festivos comunes a toda la comunidad autónoma, a los que después cada municipio sumará sus correspondientes días locales.

El calendario laboral del País Vasco para el año 2026 queda así:

1 de enero – Año Nuevo

6 de enero – Reyes

19 de marzo – San José (festivo autonómico que sustituye a uno nacional que cae en domingo)

2 de abril – Jueves Santo

3 de abril – Viernes Santo

6 de abril – Lunes de Pascua

1 de mayo – Día del Trabajo

25 de julio – Santiago Apóstol

15 de agosto – Asunción de la Virgen

12 de octubre – Fiesta Nacional

8 de diciembre – Inmaculada Concepción

25 de diciembre – Navidad

A simple vista, 2026 llega con un equilibrio bastante marcado entre festivos distribuidos a lo largo del año. La Semana Santa caerá pronto a comienzos de abril, y eso hace que la primera parte del año concentre varias ocasiones de descanso: Reyes, San José y los tres días festivos de Semana Santa seguidos del lunes de Pascua.

Después, el calendario se estabiliza hasta llegar al verano, donde destacan dos fechas que suelen mover mucho tráfico y turismo: Santiago y la Asunción. Ya en otoño, el 12 de octubre vuelve a ser festivo nacional y, como es habitual, diciembre trae la última combinación de festivos antes de cerrar el año y además un puente más largo que el de este año ya que el Día de la Constitución cae en domingo y se puede mover al lunes, de modo que es posible que se tengan cuatro días seguidos de fiesta.

Este calendario permite planificar con tiempo. Muchas familias revisan estas fechas para cuadrar vacaciones escolares, escapadas, puentes o simplemente para identificar qué semanas pueden organizarse con más calma. Y aunque aún falten meses, contar con este esquema ayuda a visualizar cómo quedará repartido el descanso a lo largo del año.