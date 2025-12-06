Estos son los supermercados que abren hoy festivo 6 de diciembre, Día de la Constitución: horario de Mercadona, Alcampo, Lidl, Carrefour…

El 6 de diciembre suele ser un día de dudas para muchos consumidores dado que no deja de ser un día festivo que muchos esperan con ganas, ya que da inicio al puente de diciembre, pero a la vez, para muchos coincide también con el arranque real de la temporada navideña. Por este motivo, es ahora que aprovechamos el día de fiesta para hacer las listas de todo lo que queremos comprar de cara a la Navidad, así que buena parte del comercio funciona con horarios especiales a pesar de ser festivo nacional. Pero ¿qué ocurre con los supermercados y en especial grandes cadenas como Mercadona o Lidl? ¿Cuáles son sus horarios para el 6 de diciembre?.

Podemos decir que en líneas generales este puente de la Constitución va a contar con gran parte de los supermercados abiertos, aunque es posible que se den horarios ajustados, o aperturas concretas. Lo cierto es que no hay una sola norma por lo que conviene mirar bien uno a uno, para saber qué han informado con respecto al horario que van a tener 6 de diciembre. Parece que el lunes, 8 de diciembre que es el Día de la Inmaculada, la mayoría sí que cerrará y dará descanso a sus trabajadores, pero no va a pasar lo mismo hoy sábado así que veamos al detalle el horario de los supermercados que abren hoy festivo como Mercadona, Alcampo, Lidl o Carrefour

Mercadona

Mercadona da la sorpresa este año ya que siempre suele cerrar en los festivos. Sin embargo, este año ha anunciado lo contrario para el 6 de diciembre. En concreto, esto es lo que va a hacer la cadena valenciana durante el puente de la Constitución:

Sábado 6 de diciembre: abierto de 09:00 a 21:30 horas, menos en el País Vasco, donde todos los establecimientos van a estar cerrados.

donde todos los establecimientos van a estar cerrados. Domingo 7 de diciembre: cerrado.

Lunes 8 de diciembre: cerrado.

En el caso de que desees consultar alguna tienda en concreto, te recomendamos que entres su web y te vayas a su apartado de tiendas, allí podrás filtrar por código postal o localidad.

Lidl

Lidl acostumbra a abrir cuando otros supermercados no lo hacen, y este puente vuelve a repetir esa política. De este modo, hoy 6 de diciembre la mayoría de tiendas abren en su horario habitual, normalmente de 09:00 a 21:00, aunque pueden darse ajustes puntuales en algunos municipios o centros concretos. Es por este motivo, que la cadena recomienda consultar cada tienda en su buscador web, porque la variación entre comunidades es notable y puede que algunas sí que abran pero otras en cambio cierren todas sus tiendas.

Carrefour

Carrefour divide su operativa entre los grandes hipermercados y los centros exprés, que suelen tener sus propios horarios en festivos.

Hipermercados Carrefour: apertura hoy en horario normal.

Carrefour Exprés: abiertos de 10:00 a 15:00, salvo excepciones locales.

Quienes necesiten compras más específicas (electrodomésticos, hogar, textil) tendrán abierto el área comercial habitual del hipermercado, ya que no han anunciado restricciones para el 6 de diciembre.

Alcampo

Alcampo mantiene parte de sus tiendas abiertas hoy, aunque sin un horario único que sirva para toda España.

En Madrid y buena parte de las grandes ciudades, muchos centros funcionan en horario habitual, pero otros han optado por ajustes durante el puente. De todos modos, la cadena insiste en consultar cada establecimiento en su buscador, porque hay centros que han reducido la jornada.

El Corte Inglés, Supercor y Supermercados ECI

En el caso de El Corte Inglés y sus tiendas de Supercor, así como supermercados, continúa con su política de aperturas amplias durante el puente.

6 de diciembre: abierto en su horario habitual, de 10:00 a 22:00.

8 de diciembre: también abierto en horario estándar.

Los supermercados Supercor suelen replicar ese horario, aunque cada tienda fija pequeños ajustes.

DIA

Día mantiene una de las operativas más estables del sector. Estos son los horarios de apertura para el puente:

Sábado 6 de diciembre: abierto en la mayoría de tiendas.

en la mayoría de tiendas. Lunes 8: también con aperturas generalizadas.

Eso sí, como ocurre con Lidl o Alcampo, la cadena recomienda revisar cada tienda porque algunos establecimientos trabajan con horarios propios según municipio.

Aldi

En el caso de Aldi, la cadena alemana tiende a modificar sus horarios en festivos y este puente lo confirma. De este modo, el 6 de diciembre la mayoría de tiendas abren, pero con horario reducido, distinto según la comunidad autónoma. Por ejemplo, algunas tiendas en Madrid han ampliado su operativa y estarán abiertas de 10:00 a 22:00 durante los días 6, 7 y 8, aunque no es una norma general en toda España.

Ahorramás

La cadena mantiene su horario habitual para domingos y festivos. De modo que en principio, este 6, 7 y 8 de diciembre estarán abiertos de 9:00 a 15:00 horas, según el horario publicado en su web.

En definitiva, ya vemos que podemos encontrar abiertas a cadenas como Mercadona (excepto País Vasco), Lidl, Carrefour, Alcampo, Día, Aldi, Ahorramás y El Corte Inglés, aunque cada una con una política diferente. La clave está en revisar el horario exacto del establecimiento más cercano, porque diciembre es un mes con constantes ajustes.