Este es el horario de los supermercados en el País Vasco hoy, día de la Constitución: Mercadona, Eroski y Lidl

Cada vez que llega el puente de diciembre, surgen las mismas dudas. ¿Abren las tiendas? Lo cierto es que aunque mucha gente aprovecha estos días de fiesta para hacer una escapada o también para decorar la casa con el árbol de Navidad o para descansar, los hay que desean seguir aprovechando la jornada del sábado para ir de compras, y en concreto al supermercado. Por ello, si vives en el País Vasco y deseas saber qué horarios tienen hoy los supermercados dado que es festivo por el Día de la Constitución, toma nota que te ofrecemos toda la información.

Hoy sábado muchas grandes cadenas han anunciado horarios especiales para el resto de España, pero no siempre se especifica qué ocurre en el País Vasco. Esto provoca las dudas primera hora de la mañana, especialmente para quienes necesitan hacer una compra rápida o buscan una tienda que permanezca abierta algunas horas. Aunque no hay una comunicación oficial unificada para el conjunto de establecimientos del País Vasco, sí que podemos adelantarse los criterios generales que están siguiendo Mercadona, Eroski y Lidl durante este festivo y que permiten hacerse una idea bastante aproximada de qué esperar hoy sábado.

Mercadona

La cadena valenciana es, probablemente, la más fácil de confirmar. Mercadona no suele abrir en festivos, y el 6 de diciembre no es una excepción. Este año sin embargo, ha anunciado apertura de todas sus tiendas en España, pero no en las de País Vasco. Esto significa que, si tu compra dependía de un Mercadona, tendrás que esperar al martes, cuando recuperan su horario habitual de mañana y tarde dado que el lunes, 8 de diciembre, también estará cerrado al ser festivo.

Lidl

Algo parecido ocurre con Lidl, dado que ha anunciado apertura de muchas de su tiendas en comunidades como Madrid, pero no sucede lo mismo con País Vasco. De hecho, basta con mirar tiendas de Bilbao o San Sebastián para comprobar que en todas ellas aparece el cartel de «cerrado» en la web de Lidl. Por ello, podemos decir que Lidl cierra mañana en Euskadi, aunque para asegurarte será mejor que busques en su web, la tienda a la que deseas ir.

Eroski

Eroski, con una presencia muy amplia en Euskadi y formatos que van desde hipermercados hasta tiendas de proximidad, presenta el panorama más variado. Sus horarios en festivos dependen del tipo de establecimiento, de la localidad y del régimen comercial permitido.

En general, los hipermercados de la cadena no abren en festivos como el 6 de diciembre. En el caso de los supermercados más pequeños, la situación puede cambiar: algunos establecimientos urbanos sí abren en días señalados, pero otros mantienen cierre completo durante el puente. Sin un calendario oficial único para todas las tiendas, lo recomendable es comprobar cada supermercado concreto mediante el buscador de Eroski o incluso telefonear al establecimiento si se necesita una respuesta inmediata.

Carrefour

Carrefour es, probablemente, la cadena con mayor diversidad de horarios porque opera con distintos formatos: hipermercado, Market, Express y tiendas de proximidad. En festivos anteriores, los hipermercados y Carrefour Market han tendido a abrir, a veces con horario reducido, por ejemplo, de 09.00 a 15.00 horas, mientras que en otros municipios mantenían una franja más amplia, incluso hasta las 22.00 horas. Las tiendas Carrefour Express suelen seguir un modelo más flexible y, en algunos casos, conservan su horario habitual. Dado ese precedente, lo más prudente hoy es consultar la tienda concreta en la web, porque la política de aperturas en festivos cambia mucho entre localidades del País Vasco.

BM Supermercados

En el caso de BM, la situación suele ser desigual. Algunas tiendas abren en domingos y festivos, mientras que otras optan por cerrar dependiendo del municipio. Sus horarios más comunes rondan entre las 9:00 o 9:30 y las 21:00 o 21:30 horas, con variaciones según si el establecimiento cierra a mediodía o permanece abierto de forma continuada. Para el Día de la Constitución, puede esperarse un escenario similar: apertura parcial en algunas tiendas, pero no en todas. Por eso, conviene revisar el localizador de BM antes de desplazarse.

El Corte Inglés, Hipercor y Supercor

Los supermercados de El Corte Inglés suelen abrir en festivos con horarios amplios, normalmente entre 11.00 y 21.00 horas. Los centros Hipercor y Supercor han aplicado, en festividades anteriores, franjas más largas que van desde las 9.00 o 10.00 hasta las 22.00 horas. Ahora bien, en el País Vasco la regulación de aperturas en festivos puede modificar esos horarios. Esto significa que, aunque la cadena tienda a abrir, la disponibilidad final depende de cada centro y puede variar hoy, 6 de diciembre.

Aldi

Por último, Aldi suele mantener una política bastante estable en festivos: muchos de sus establecimientos abren con horario habitual o con el de domingos y festivos, que suele ser de 09.00 a 22.00 horas. Algunas tiendas, sin embargo, reducen jornada y solo abren hasta las 15.00. Si siguen la línea aplicada en celebraciones anteriores, es probable que una parte de las tiendas Aldi esté abierta hoy, pero siempre con diferencias según municipio. La recomendación sigue siendo comprobar el horario concreto en su web.