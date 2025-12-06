Los sindicatos de Telefónica están dispuestos a aceptar una reducción del 10% (unas 600 personas) de las salidas del ERE planteado por la compañía para llegar a un acuerdo sobre el mismo, según fuentes conocedoras de la situación. A cambio, exigen que las bajas sean voluntarias y que las condiciones sean parecidas a las del expediente de regulación de empleo anterior, de hace dos años.

Telefónica lleva negociando el ERE desde hace dos semanas. Su última propuesta es una reducción de las salidas del 5%, que los sindicatos consideran insuficiente porque no evitaría que hubiera despidos forzosos; los representantes de los trabajadores han puesto como condición desde el principio que todas las salidas sean voluntarias.

Sin embargo, una reducción del 10% sí que permitiría cumplir esa exigencia o, al menos, que los despidos forzosos sean mínimos. De ahí que estén dispuestos a aceptar esa medida para alcanzar un acuerdo. Y por parte de la compañía, también habría voluntad de llegar a esta cifra, siempre según las fuentes.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, pretende alcanzar un acuerdo con los sindicatos sobre el ERE antes de fin de año, para poder imputar el coste del mismo al ejercicio de 2025 junto a las pérdidas derivadas de la venta de las filiales latinoamericanas. De esta forma, sacrificaría las cuentas del año actual y haría borrón y cuenta nueva para poner en marcha el nuevo plan estratégico y volver a beneficios ya en 2026.

Por tanto, todo indica que ambas partes se pondrán de acuerdo en los próximos días. Si las condiciones son similares a las del expediente de 2023, como todo indica, el pacto se firmará antes de fin de año y el nuevo ERE podrá ponerse en marcha en enero.

En dicho proceso anterior, se presentaron más candidatos a salir de las bajas pactadas (cerca de 4.000), por lo que no hubo ningún despido forzoso. Ahora bien, en estos expedientes siempre surge el mismo problema: la empresa quiere que las salidas se produzcan en ciertas áreas pero no en otras. Y tampoco está dispuesta a que se apunte lo que denomina «perfiles críticos».

Por tanto, siempre existe el riesgo de que estos presupuestos no se cumplan. De hecho, en 2023, Telefónica negó la salida a varios cientos de empleados porque no pertenecían a las áreas donde pretendía reducir la plantilla.

Causas del ERE

Como ha informado OKDIARIO, ahora hay tres causas principales para el ERE. La primera es la irrupción de la IA (inteligencia artificial), que está afectando a todos los negocios, pero singularmente a los más basados en la tecnología.

El segundo es el menor mantenimiento de la red. Como es sabido, Telefónica ha vendido su red de cobre (y pretende desprenderse de los inmuebles donde estaban esas centrales) y prácticamente ha concluido el despliegue de la red de fibra óptica, por lo que no necesita tantos trabajadores como hasta ahora. Además, la fibra requiere mucho menos mantenimiento que el cobre, lo cual hace que sobre todavía más personal. El mismo argumento se aplica a la red móvil de 5G, cuyo mantenimiento es mucho menos intensivo.

En tercer lugar, está la atención al cliente. Las fuentes aseguran que las reclamaciones de los clientes han caído drásticamente en los últimos meses debido a la mejora de la calidad del servicio, por lo que Telefónica no necesita tanta gente como hasta ahora en los call centers y, por tanto, se justifica un ERE para buena parte de su plantilla.

Todo lo anterior se complementa con la venta de las torres de telecomunicaciones y, sobre todo, la de las filiales latinoamericanas. «Telefónica ya no necesita la estructura que daba soporte en España a todos esos países, con lo que también sobra gente en esos departamentos que van a desaparecer», según otra de las fuentes.