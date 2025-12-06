La UE lo confirma y está a punto de llegar: adiós a sacar dinero en efectivo de los cajeros como siempre

Los cajeros automáticos van a cambiar en España por orden de la Unión Europea. Desde Bruselas quieren que estas herramientas sean más accesibles para las personas con discapacidad y los mayores y por ello van a obligar a los bancos a modernizarlas hasta 2030. Esto supondrá un cambio a mejor a la hora de sacar dinero en efectivo a millones de ciudadanos españoles. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los cambios que llegan con los cajeros automáticos y la forma de sacar dinero en efectivo en España.

La Directiva (UE) 2019/882 aprobada en su día por el Parlamento Europeo obligará a los bancos españoles a cambiar todos los cajeros automáticos con el objetivo de hacerlos más accesibles para las personas que sufran alguna discapacidad. Desde el pasado mes de junio, las entidades financieras tienen la obligación de cumplir con ciertos requisitos en los nuevos cajeros automáticos y tienen hasta el próximo junio de 2030 para cambiar toda la flota de cajeros. Y el que no cumpla se expone a ciertas multas por orden europea.

Esto está recogido en el Boletín Oficial del Estado en la Ley 11/2023, de 8 de mayo, de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos. «El objeto de este título es establecer los requisitos de accesibilidad universal de los productos y servicios incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 2, necesarios para optimizar su utilización previsible de manera autónoma por todas las personas y, en particular, por las personas con discapacidad», dice en su artículo número 1 esta norma.

Los cajeros y el dinero en efectivo

Así que la Ley 11/2023 obliga a los bancos a introducir modificaciones en los cajeros automáticos con el objetivo de beneficiar a las personas que sufran de alguna discapacidad física, auditiva o visual. Las personas mayores también están en el radar de esta Ley de Accesibilidad que entró en vigor para los cajeros automáticos el pasado 25 de junio de 2025.

Desde esa fecha, los bancos están obligados a cumplir con lo que dice la ley en los nuevos cajeros automáticos y, antes del próximo 29 de junio de 2030, tienen que tener toda la flora renovada con los criterios que establece la Unión Europea. Estos son algunos de ellos:

Guía por voz e instrucciones auditivas.

Ofrecer la posibilidad de conectar auriculares para respetar la privacidad de las personas con alguna discapacidad visual.

Teclados con marcadores en braille y botones diferenciados para personas con discapacidad visual.

Pantallas con tipografías más grandes y legibles para las personas con baja visión.

Cajeros automáticos adaptados para los usuarios en silla de ruedas o con movilidad reducida.

Además de los cajeros automáticos, esta Directiva de la Unión Europea también obliga a hacer más accesibles los siguientes terminales de pago y autoservicio:

Máquinas expendedoras de billetes.

Máquinas de facturación.

Terminales de autoservicio interactivos que faciliten información.

Equipos terminales de consumo con capacidad informática interactiva.

Servicios de comunicaciones electrónicas.

Servicios mediante dispositivos móviles.

Servicios bancarios para consumidores.

Libros electrónicos y sus programas especializados.

Aviso del Banco de España

El Banco de España realizó una publicación en su día en la que avisó de que «desde el 28 de junio de 2025, todos los nuevos cajeros automáticos que se instalen deberán cumplir con requisitos de accesibilidad para asegurar su uso universal».

«A partir de esa fecha, los cajeros que se instalen deberán ser accesibles para todas las personas, incluyendo funciones como voz, compatibilidad con audífonos, avisos visuales y sonoros, controles táctiles y un diseño que permita su uso sin necesidad de activar ajustes especiales, según lo establecido en la Ley 11/2023, de accesibilidad y otras materias», informó el Banco de España en un artículo publicado en su página web.