Lidl pone a la venta la planta navideña que no puede faltar: es la mejor en estas fechas por sólo 1,49 €

La Flor de Pascua vuelve a convertirse en una de las protagonistas indiscutibles de los hogares ahora que la Navidad ya se nota en cada rincón. Basta colocar una para que cualquier estancia gane color y ese ambiente cálido que acompaña estas semanas. No es casualidad que se agoten cada año. En esta ocasión, Lidl ha decidido ponerlo aún más fácil y lanza esta planta navideña y tradicional a un precio casi simbólico: sólo 1,49 €, una cifra poco habitual en plena campaña navideña.

La cadena alemana repite jugada y vuelve a apostar por un clásico que funciona siempre, tanto por su color intenso como por lo sencillo que resulta integrarlo en la decoración sin grandes compras ni cambios en casa. Es un detalle accesible, muy agradecido y perfecto para colocar en salones, recibidores o incluso en la mesa del comedor sin esfuerzo. Y lo mejor es que mantener esta planta navideña en buen estado no exige conocimientos de jardinería. Con tres pautas claras y que son: riego escaso, interior y luz abundante pero sin sol directo, la Flor de Pascua se conserva perfectamente durante todas las fiestas. Lidl vuelve a apostar por ella y se nota el éxito que ya ha tenido otros años, porque comienza a agotarse en todas sus tiendas, así que mejor no tardar en ir a por ella.

La planta más navideña está en Lidl

La poinsettia (Euphorbia pulcherrima) conocida como Flor de Pascua, es una de las plantas más vendidas del año. Pocas especies tienen un impacto visual tan inmediato, y esa es una de las razones por las que cada diciembre vuelve a colarse en salones, oficinas y comercios. Lidl la ha convertido en un producto estrella gracias a su política de precios bajos, lo que permite que prácticamente cualquiera pueda permitirse darle un toque navideño a su hogar.

Por 1,49 €, es difícil encontrar una alternativa decorativa que ofrezca tanto por tan poco. Su tamaño permite colocarla en casi cualquier superficie, desde una mesa auxiliar a una balda, y también como no, la entrada de casa y funciona muy bien tanto sola como acompañada de otras plantas. Además, no exige trasplantes inmediatos ni cuidados complejos: viene lista para colocarla donde más te guste.

Otro de sus puntos fuertes es que es una planta que combina bien con cualquier estilo decorativo. Queda igual de bien en hogares clásicos que en espacios más modernos, precisamente porque aporta ese toque cálido y tradicional que asociamos a estas fechas. Y cuando el presupuesto navideño empieza a apretarse, encontrar un adorno natural por menos de dos euros se convierte en un pequeño alivio.

Cómo cuidar la Flor de Pascua: los tres pasos imprescindibles

Aunque algunos creen que es la planta más navideña de todas, y por menos de 2 euros en Lidl, es una planta delicada pero lo cierto es que se mantiene estupendamente si se siguen tres pautas muy sencillas:

Riego escaso. La Flor de Pascua no tolera los excesos de agua. Conviene regarla poco y esperar a que la tierra esté casi seca antes de volver a hacerlo. De hecho, el exceso de humedad puede provocar la caída de hojas o la pudrición de la raíz, así que un riego moderado, generalmente una vez a la semana, suele ser suficiente.

Una planta que vuelve cada Navidad y a un precio imbatible

Con esta oferta para la planta más navideña de todas, Lidl vuelve a colocarse entre las cadenas que más apuestan por productos navideños accesibles. La Flor de Pascua es un imprescindible en estas fechas y, por 1,49 €, se convierte en una opción perfecta para quienes quieren llenar su casa de ambiente festivo sin gastar demasiado. Aunque si quieres tienes otras opciones en las tiendas de Lidl. La cadena alemana anuncia ya la planta en cesto por 6,99 euros y en breve seguramente lanzará la planta con la maceta decorada como ya hizo en años anteriores.

Pequeña, vistosa y fácil de cuidar, esta planta de Navidad es uno de esos detalles que marcan la diferencia y que cada año acaban en el carrito de miles de familias. Así que ahora ya lo sabes, si buscas un toque navideño rápido, económico y con cero complicaciones, esta puede ser tu mejor compra de diciembre. ¿A qué esperas? Corre antes de que se agoten.