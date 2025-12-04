El truco de los expertos para que las hojas de la flor de Pascua se pongan rojas

Las hojas de la flor de Pascua se pueden poner rojas de forma casi inmediata con el truco de los expertos para conseguir que brillen con luz propia. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca y puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa. Esta flor típica de esta época del año puede acabar siendo lo que nos marcará en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que nos hará aplicar este truco.

Este truco de los expertos lo debes poner en práctica

Las hojas de la flor de Pascua estarán más rojas

El rojo es el color de la Navidad y de la flor de Pascua, podrás descubrir lo mejor de este tipo de elementos en un abrir y cerrar de ojos. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de aprovechar cada uno de los detalles que llegan de la mano de los expertos en plantas que harán posible lo imposible.

Los expertos de Interflora nos dan una serie de novedades

Para conseguir hojas rojas en la flor de Pascua, respeta sus necesidades de riego. La poinsettia no necesita mucha agua para vivir. El riego es un punto importante que debes controlar si quieres poner rojas las hojas de la flor de Pascua en invierno. La mejor manera es verificar la humedad de su sustrato metiendo el dedo. Cuando la tierra esté seca en más o menos 1 cm de profundidad, puedes regar tu planta, para que no haya agua estancada.

Controla la humedad en el ambiente. Esta hermosa planta de interior no es muy exigente en lo que se refiere a humedad. Sin embargo, si el aire de tu hogar es más bien seco en invierno, sobre todo cuando enciendes la calefacción, puedes ayudar a tus plantas a estar más cómodas con un pequeño truco: coloca un plato con bolitas de arcilla bajo cada maceta. Además, aleja tu flor de Pascua de los radiadores u otras fuentes de calor.

La tierra de una flor de Pascua recién comprada es, normalmente, rica en elementos nutritivos. Para conservarlos, los años siguientes a su compra debes trasplantar la flor de Pascua y fertilizar el suelo en el que crece, para aportarle de nuevo los nutrientes necesarios. De hecho, el abono para plantas con flores es también un acelerador de floración. Las plantas producen generalmente más flores cuando se las abona en el momento del año más propicio.

Para las poinsettias, el periodo de crecimiento empieza en otoño. Puedes añadir a tus plantas un fertilizante cuando empiecen a tener nuevos brotes. Puedes fertilizarlas en el momento del riego, mezclando el abono con el agua. Hazlo una vez al mes o sigue las instrucciones que aparezcan en tu producto de fertilización para plantas.