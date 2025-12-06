Abascal llama a Guardiola la nueva «Irene Montero» y promete eliminar el Ministerio de Igualdad

El líder de Vox, Santiago Abascal, compara a la popular María Guardiola con la podemita Irene Montero por utilizar el calificativo «machista» contra él. Para Santiago Abascal, Guardiola representa la «nueva Irene Montero de Extremadura» tras excusarse en el machismo para deslegitimar su crítica respecto a su «incapacidad para llegar a acuerdos». «Ya está bien de querer amordazar a la gente con el insultito de turno», ha señalado este viernes en Cáceres, en el arranque de una campaña electoral donde el enfrentamiento entre ambas formaciones se augura descarnado.

En su discurso, Abascal se ha comprometido eliminar tanto el Ministerio de Igualdad, como el resto de consejerías autonómicas y municipales de la rama, considerando que este tipo de estructuras sólo sirven para «dar de comer a los políticos».

La amenaza de Abascal de suprimir tanto el Ministerio de Igualdad así como de «todas las consejerías de Igualdad» no es un farol. En el municipio madrileño de Arganda del Rey, tras las elecciones de 2023, Vox logró que la concejalía de Igualdad pasara a denominarse concejalía de Igualdad de Oportunidades, destinando parte de sus recursos a impulsar un servicio para atender a vecinos víctimas de okupación.

Fue la condición que los de Abascal impusieron al PP para firmar la alianza entre ambos y poder gobernar. Algo que ahora podría imponer a Guardiola en caso de llegar a un acuerdo poselectoral, dado que su ejecutivo también cuenta con una Secretaría de Igualdad y Conciliación.

«Somos un partido nacional», ha sostenido Abascal este viernes en el arranque electoral al tiempo que ha pedido el voto de los populares ante la negativa de Guardiola de debatir en televisión. Lo ha hecho desde el corazón de Cáceres, la plaza de San Jorge –el patrón de la ciudad–, y donde Vox es la única formación que ha realizado mítines.

La estrategia comunicativa de Vox para llegar al voto tradicionalmente de izquierdas está la reivindicación de un programa asentado en el «sentido común», el lema de esta campaña. Y eso pasa, según la formación, por defender una misma idea de España en todas las regiones. Algo que critican de los populares, a los que achacan de no tener «un mismo discurso» en todo el país, lo que ha llevado a escenarios contradictorios de cara a los presupuestos autonómicos, como es el caso de Valencia, frente al adelantamiento electoral en Extremadura.

Con la intención de evidenciar cómo la ideología woke ha penetrado en todas las instituciones gobernadas indiferentemente tanto por la izquierda como por la derecha, el líder de Vox puso como ejemplo la «cacería» que vivió esta semana el periodista Soto Ivars en Sevilla, con motivo de la presentación de su libro sobre las denuncias falsas en la violencia de género.

Tanto políticos como activistas intentaron cancelar la presentación del libro, recibiendo críticas también por parte de la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, quien emitió un comunicado oficial sosteniendo que el acto debía haberse realizado en «un espacio privado», y no en la biblioteca Infanta Elena.

El enfrentamiento abierto entre ambos par seducir al electorado, ha marcado el arranque de la campaña de Extremadura. A la presidenta en funciones extremeña no le sentó bien que el líder de Vox, Santiago Abascal, dudase –en una entrevista al diario local Hoy– de su «capacidad política de negociación» al no haber logrado sacar adelante los presupuestos y llevar a la comunidad a un adelanto electoral «evitable».

Para Abascal, si Guardiola estuviera en disposición de llegar a la presidencia, pero «no es capaz de llegar a un acuerdo» para desbancar a la izquierda, «el PP debería plantearse cambiar de candidato».

Unas declaraciones que que motivaron a que Guardiola tachara a Abascal de «machista». Abascal justifica que no se trata de machismo, criticando que la popular arremeta contra él: «Yo no estoy diciéndole nada por ser mujer, sino que es una señora incapaz de llegar acuerdos porque es una señora soberbia. Si fuera un señor diría: es un señor soberbio».