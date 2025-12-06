El Gobierno está investigando el laboratorio IRTA-CReSA por si pudiera ser el origen de la peste porcina que afecta a algunas zonas de Cataluña, tal y como ha publicado OKDIARIO el viernes. Este centro se encuentra en Bellaterra, en la provincia de Barcelona, es decir, muy cerca de donde se han encontrado los jabalíes contagiados con este virus. Según su propio portal web, estas instalaciones se dedican a «la búsqueda de patógenos de alto riesgo», contienen cerdos vivos y son una autoridad internacional en enfermedades porcinas.

Realmente, estas instalaciones no son un sólo laboratorio, sino que cuentan con 15 distribuidos en 717 metros cuadrados. Además, cuentan con una «unidad de biocontención», es decir, con un área circundante amplia para evitar que los patógenos traspasen la barrera de la investigación.

Esa zona de contención es de 4.500 metros cuadrados y cuenta con otros seis laboratorios de menor nivel de seguridad, así como con doce «boxes experimentales independientes, aptos para alojar animales de abastecimiento (cerdos, aves, terneros, ovejas, cabras y conejos), así como animales salvajes (cabras, aves rapaces), ciervos, alpacas dromedarios, etc.) y de laboratorio (ratas y ratones)».

El laboratorio investigado por la peste

Es decir, el laboratorio investigado por una posible fuga de la peste porcina cuenta en su interior con cerdos. De hecho, en él se llevan a cabo «estudios avanzados de enfermedades infecciosas», eso sí, según mantiene en su página web, «bajo estrictos protocolos de seguridad».

Entre las herramientas con las que cuentan sus investigadores está «un sistema de imagen de células vivas de alto rendimiento, así como un microscopio confocal combinado con tecnología light-sheet para imagen de células vivas».

Es decir, su «equipo ofrece asistencia en el diseño experimental, la adquisición y el análisis de datos, así como formación integral y soporte técnico para garantizar un uso óptimo» de las instalaciones, según defienden.

Investigaciones con cerdos

Con todo, el IRTA-CReSA mantiene una estrecha relación con la investigación relacionada con los cerdos. En 2017, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) lo nombró «Centro Colaborador de la OIE para la búsqueda y control de enfermedades porcinas emergentes y reemergentes en Europa».

La Organización Mundial de Sanidad Animal le designó como «Laboratorio de Referencia de la OIE por Peste Porcina Clásica»

La organización internacional también le designó «Laboratorio de Referencia de la OIE por Peste Porcina Clásica». Como explican ellos mismos, «la OIE es una organización mundial que define a los Centros Colaboradores como centros periciales en un campo de competencia específica relacionada con cuestiones generales de sanidad animal».

Además, el laboratorio está capacitado para «proveer asesoramiento internacional» en todo lo relacionado con «enfermedades emergentes y reemergentes del cerdo».

Es más, estas designaciones fueron posibles «gracias al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), encargado de presentar la candidatura, representado por Valentín Almansa (director general de Sanidad de la Producción Agraria), Beatriz Muñoz (subdirectora general de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad) y Gregorio Torres (delegado del Departamento Científico y Técnico de la OIE, designado por el MAPAMA)».

Por todo lo anterior, no extraña que el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, sospeche que la peste porcina, no vista en España desde hace décadas, haya salido de este laboratorio. Sea como fuere, la zona infectada está a su alrededor.