Estos son los 67 municipios catalanes afectados por la peste porcina

Un total de 67 municipios de la provincia de Barcelona (Cataluña) se encuentran bajo vigilancia de las autoridades por la peste porcina africana, según ha informado el Departamento de Agricultura de la Generalitat. Es importante recordar que, tal y como adelantó OKDIARIO, todos los cerdos domésticos de las granjas que se encuentran en la zona afectada han dado negativo en peste porcina africana. Por tanto, sólo hay jabalíes contagiados y lo que se trata de evitar es que estos esparzan la enfermedad.

Así, el Gobierno regional ha creado unas «zonas de protección y vigilancia» para tomar en ellas «medidas de prevención y lucha contra la enfermedad». Con todo, los municipios directamente afectados son sólo los siguientes:

Badia del Vallès

Barberà del Vallès

Cerdanyola del Vallès

Montcada i Reixac

Polinyà

Ripollet

Rubí

Sabadell

Sant Cugat del Vallès

Santa Perpètua de Mogoda

Sant Quirze del Vallès

Terrassa

Para estas zonas, la Generalitat ha decidido «prohibir la salida y entrada de porcino doméstico, así como el movimiento de productos, material genético y subproductos de origen porcino, salvo autorización expresa de la autoridad competente».

Además, también se establecerán «medidas de control inmediato, incluyendo la inspección de todas las explotaciones, la recogida de muestras y la aplicación de medidas de bioseguridad reforzada». El Ejecutivo requerirá también «la comunicación de forma inmediata a los servicios veterinarios oficiales de cualquier mortalidad de jabalíes».

En estos municipios, las autoridades restringirán los accesos y prohibirán las actividades de caza, los trabajos forestales y cualquier actividad, incluidas las actividades de ocio en el medio natural «por cuestiones de bioseguridad».

Municipios afectados por la peste porcina

Con todo, también se ha decretado una «zona de vigilancia», que «incluye un total de 67 municipios», que, distribuidos por comarcas, son los siguientes:

Alt Penedès : Gelida, Sant Llorenç d’Hortons

: Gelida, Sant Llorenç d’Hortons Anoia : els Hostalets de Pierola, Masquefa

: els Hostalets de Pierola, Masquefa Bages : Castellbell i el Vilar, Mura, Rellinars.

: Castellbell i el Vilar, Mura, Rellinars. Baix Llobregat : Abrera, Castellbisbal, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, el Papiol, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana, la Palma de Cervelló

: Abrera, Castellbisbal, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, el Papiol, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana, la Palma de Cervelló Barcelonès : Badalona, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet

: Badalona, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet Maresme : Alella, el Masnou, Montgat, Teià, Tiana, Vilassar de Dalt

: Alella, el Masnou, Montgat, Teià, Tiana, Vilassar de Dalt Vallès Occidental : Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Gallifa, Matadepera, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls.

: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Gallifa, Matadepera, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls. Vallès Oriental: Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Canovelles, Granollers, la Roca del Vallès, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes, Vilanova del Vallès

En estos lugares, las autoridades intensificarán la vigilancia pasiva y activa tanto en explotaciones como en jabalíes, e impondrán la obligación de aplicar medidas de bioseguridad reforzada en todas las explotaciones porcinas de la zona.

Además, requerirán la comunicación de forma inmediata a los servicios veterinarios oficiales de cualquier mortalidad de jabalíes y restringirán los accesos, las actividades de caza y cualquier actividad, incluidas las actividades de ocio en el medio natural.